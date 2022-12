Wanda Nara compartió un reflexivo mensaje después de su cruce con L-Gante. La empresaria volvió al país para cumplir con compromisos laborales además de festejar su cumpleaños el próximo 10 de diciembre.

La rubia mantuvo una divertida charla con el músico mediante Red Flag, el programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV, y luego se encargó de subir un reflexivo post.

"Me gusta el interés, lo mutuo, lo que no oculta quién es. Me gustan las ganas, el fuego, lo que se pueda extinguir", dice parte del mensaje.

"Me gusta lo auténtico, lo intenso, lo que no se echa a perder. Me gusta lo que, estando cerca o lejos, permanece", siguió.

¿Y Mauro Icardi ? L-Gante le hizo un reproche a Wanda Nara

En medio de este ida y vuelta con L-Gante en Luzu TV le hizo un reproche a Wanda Nara por no haberlo invitado al cumpleaños de Kennys Palacios, que se realizó en Nordelta junto a Mauro Icardi.

"Además de que no me invitó también me dejó plantado. No salió ninguna", disparó él ante la risa de Wanda Nara porque en la celebración que se realizó en ese lugar estaba presente su ex marido, quien volvió al país con sus hijos e hijas.

Luego, se refirió a los momentos que mantuvieron alguna discusión. " Un poco de actitud toxica puede ser", dijo el músico. "Yo nunca peleo", agregó ella.

En este "chichoneo", Wanda también contó que L-Gante la sorprendió cuando fue a buscarla al aeropuerto y también contó que cerró todo un lugar para poder disfrutar de una noche de fiesta sin cámaras. "Cerró todo un boliche con gente amiga de ellos", tiró.

Para finalizar, la rubia le dedicó un mensaje al cantante. "Te quiero mucho", le dijo y él remató: "También te quiero y si pinta nos vemos".