Wanda Nara compartió una picante frase y sus fans aseguran que es para la China Suárez 

Wanda Nara dejó una picante frase en redes sociales que no pasó desapercibida por sus seguidores.

Siempre polémica, la empresaria compartió una foto en su feed que decidió acompañar con un parlamente que generó la opinión de sus followers. "No confundas mujer libre con mujer fácil , La primera elige. La segunda se conforma", disparó la esposa de Mauro Icardi en su feed.

De inmediato, sus fans comentaron el post y mencionaron a la China Suárez, su ex enemiga. "Aguanta con los palitos Wanda, rescata a tu maride", fue una de los comentarios. "La autodenominada feminista Wanda Nara, parece q le pico la canción de la china. Enojate con tu marido", "Podrás olvidar que estuvo con la China", fueron otros de las frases del fandom.

Lo cierto es que, esta publicación de Wanda Nara se da después del estreno de Lo que dicen de mí, el nuevo tema de la China Suárez que está dedicado a la prensa después del estallido del wandagate.

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía", fue una de las frases de la artista que fueron asociadas al escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Me llama mi familia, leyeron las noticias. No saben más qué decir atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas", dice el tema.

La China Suárez, en la presentación de su nuevo tema.

El apoyo de Cami Homs a Wanda Nara

Este post de Wanda Nara generó también la reacción de Cami Homs, ex pareja de Rodrigo de Paul.

Con este “Me gusta” de Homs, la modelo reabre el debate si es verdad o no que, Tini Stoessel, la actual novia de Rodrigo de Paul, realmente habría llegado a la vida del jugador, luego de que ellos dos habían decidido terminar con su relación de más de 12 años.

Lo cierto es que el deportista también fue involucrado a la China Suárez en el pasado, antes de oficializar con la cantante.