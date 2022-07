Camila Homs se dejó ver muy empática con un fuerte y muy lapidario posteo que Wanda Nara hizo en los últimos días, luego de que la China Suárez, lanzará su tema “Lo que dicen de mí”. Este like cobra mucha importancia, pues la modelo y la empresaria parecen estar unidas por el desengaño, pese a que una de ellas logró mantener su relación.

“No confundas mujer libre con mujer fácil. La primera elige, la segunda se conforma”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram. Ante esta potente frase, Camila Homs decidió unirse con un like, mostrando así su gusto por el contenido de la publicación. Pero como nada se le escapa a los usuarios en las redes sociales, su Like fue capturado.

El polémico like de Camila Homs a un posteo de Wanda Nara.

Con este “Me gusta” de Homs, la modelo reabre el debate si es verdad o no que, Tini Stoessel, la actual novia de Rodrigo de Paul, realmente habría llegado a la vida del jugador, luego de que ellos dos habían decidido terminar con su relación de más de 12 años.

Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez, Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, los seis famosos parecen estar ligados por un mismo hilo, el de la duda y la sospecha de un secreto a voces del que todos hablan, pero del que ninguno de sus protagonistas implicados sale a poner las cartas sobre la mesa y todo se mueve con indirectas.

El polémico like de Camila Homs a un posteo de Wanda Nara.

Camila Homs también recibió apoyo de Wanda Nara

En abril, cuando el escándalo del no “blanqueo oficial” de la relación entre Tini Stoessel con Rodrigo de Paul salió por todos los medios, Camila Homs recibió el apoyo de Wanda Nara. La ex del futbolista había subido una foto en su cuenta de Instagram y la esposa de Icardi, le mostró su empatía con un corazón.

El polémico like de Camila Homs a un posteo de Wanda Nara.

Pero no solo Wanda Nara se mostró del lado de Camila Homs. A los más de 20 mil likes de ese momento, se le sumó Antonela Roccuzzo, quien no se conformó con un corazón rojo, sino que subió cinco. En el mundo de las redes sociales, like con like se paga, follow you con follow back y así se muestra ahora de qué lado está cada quién.