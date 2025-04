Wanda Nara confirmó que tendrá su propia serie producida por Netflix

Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores la tarde de este viernes luego de anunciar que junto a Netflix producirá una serie: "Wanda Nara, la serie", sería el titulo que documentará la vida de la mediática que tanto ha dado de que hablar en la Argentina.

Recordemos que la también empresaria de cosméticos pasa por los momentos más difíciles de su vida, tras ser diagnosticada por leucemia y por su feroz pelea legal con Mauro Icardi. No obstante, el destino le ha sonreído con la llegada de este proyecto que promete ser un éxito en la reconocida plataforma de contenido on demand.

Así será la serie para Netflix de Wanda Nara

"No sé si me van a cerrar o no las cuentas. Esá trabajando en eso mi abogado, sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados, por suerte hay muchas empresas", empezó comentando Wanda Nara a modo de introducción.

Seguidamente, reveló lo que a su juicio muchos de sus seguidores le estaban pidiendo desde hace mucho tiempo: "Hay algo que ya les puedo contar y es que, firmé contrato contrato para hacer algo ustedes hace un montón quieren y me pedían, se viene 'Wanda Nara, la serie' por Netflix, empezamos en mayo a grabar", detalló.

"Me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero lo logré en una de mis plataformas favoritas. También a mitad de año hacemos 'Love is blind', después seguiré con 'MasterChef' con la conducción", aseguró la mediática, quien agradeció a este último programa que la ingresó en el mundo de la presentación de formatos. Por otro lado, cerró con una contundente frase: "Las injusticias siempre se pagan y hay que ser buena persona y seguir adelante", siendo esto un claro palito para Mauro Icardi y la China Suárez.

Definitivamente a Wanda Nara no la detiene nadie. Con la llegada de "Wanda Nara, la serie" queda demostrado que ha sabido capitalizar muy bien todos los momentos buenos y malos de su vida. Ahora, queda esperar qué temas tratará esta producción de Netflix que, sin duda alguna, apenas vea luz será uno de los contenidos más comentados y esperados de la plataforma.

