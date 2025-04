No es novedad que Wanda Nara tiene diversos frentes que resolver ante la Justicia, en medio de un escándalo que protagoniza con Mauro Icardi. Pero este viernes, la empresaria recibió una determinación judicial que cambia el rumbo de sus días. Es que en medio de la espera de resoluciones, se detectó que no había cumplido con un requerimiento y según las propias palabras de Yanina Latorre esta actitud no fue del agrado del juez de una de las causas.

Yanina Latorre reveló el revés judicial que recibió Wanda Nara

En los últimos días, Wanda Nara debía comenzar un nuevo proceso junto a sus hijas ya que luego del escándalo con Mauro Icardi en el Chateau Libertador, las menores debían comenzar una revinculación con su padre. Este procedimiento incluye una supervisión psicológica para las dos niñas, que la conductora no habría cumplido, según la palabra de Yanina Latorre.

Esta primera instancia debía comenzar el lunes pasado, pero Wanda Nara no se presentó e informó los motivos con una presentación de su abogado. No obstante, esto no habría sido tomado bien por las autoridades. "Wanda sigue perdiendo en la Justicia. El juez se calentó. No le hizo caso ni una sola vez. Le cerró las redes sociales por 30 días por no llevar a las niñas a la revocación", reveló Yanina Latorre en las redes sociales.

"Parece que se terminó la ley Wanda. Le dio donde más le duele. Fijo nueva fecha, 8 de abril.¿Tratará de recusarlo de nuevo? Ella no pensaba revincular. No entregó a las niñas cada vez que tuvo que hacerlo. Cuando lo hizo, armó el quilombo del ascensor. El juez se pudrió ", agregó.

Rápidamente, se difundió en redes sociales esta resolución que efectivamente indica que luego de no cumplir con las medidas judiciales, Wanda Nara tendrá una suspensión del uso de sus redes sociales por 30 días. Además, se indica que la determinación recae en las cuentas de Meta y TikTok.

Por el momento, Wanda Nara no se pronunció al respecto y por la mañana de este viernes realizó diversas publicaciones en Instagram. Sin embargo, Yanina Latorre asegura que hay cierto enojo por parte del juez debido a la actitud de a conductora.