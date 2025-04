El Caras Women's Day reunió a las celebridades más importantes de la argentina, con el objetivo de celebrar el talento, la perseverancia y el poder transformador de ellas. Este evento fue uno de los más esperados del año, donde las reconocidas figuras pudieron contar sus experiencias de éxito y reinvención. Sin embargo, algo que también se destacó fue la moda y el estilo que todas ellas manejaron. Juli Poggio y Cande Ruggeri son las it girls del momento, y demostraron dos formas de lookear el total pink en este día especial para ellas.

El look pink de Juli Poggio y Cande Ruggeri

Dos looks total pink, dos estilos diferentes: Juli Poggio Vs Cande Ruggeri

El pasado lunes 31 de marzo, se celebró uno de los eventos más esperados de la revista CARAS. El Caras Women's Day reunió a las celebridades más queridas, en un día especial para ellas, donde compartieron sus sueños y desafíos, y contaron sobre sus trayectorias hasta llegar a la cima. La periodista y modelo Agustina Casanova fue la encargada de conducir y moderar esta jornada, con la música de la reconocida modelo internacional, DJ Daniela Urzi. Entre las presentes estuvieron Araceli González, Panam, Jimena Monteverde, Cande Ruggeri, Juli Poggio y Mabby Autino.

Todas ellas, lucieron increíbles looks que se destacaron por resaltar el rosa, color clave para la temporada y la reunión. Sin embargo, las redes sociales, destacaron a Juli Poggio y Cande Ruggeri por entre todas por sus diferentes estilos. Ambas mujeres son consideradas it girls, ya que llaman la atención por su belleza y amor por las últimas tendencias, sin perder su estilo personal. Por eso, ambas llegaron con vestidos rosas pastel completamente diferentes, y marcaron las opciones ideales.

El look pink de Cande Ruggeri y Juli Poggio / Fotos: Federico de Bartolo

Por un lado, Julieta Poggio decidió lucir un vestido ceñido de brillos. Continuando con su estilo sensual pero elegante y llamativo, la ex Gran Hermano vistió un diseño de hombros caídos, que formaban una especie de escote en forma de corazón. De esta manera, el final del look llegaba por sobre las rodillas, y presentaba una cola más larga, de la misma tela que todo el atuendo, y un moño de lazo que cerraba el corset. Por último, los brillos fueron confeccionados a mano, haciendo que el look princesa se destaque, y combinaban con los tacos plateados stilletto que la modelo eligió.

El look pink de Juli Poggio / Fotos: Federico de Bartolo

Cande Ruggeri se alejó de la ternura de Poggio, y lució un look sensual, de estilo cabaret. El total pink presentaba un corset strapless que marcaba su figura, y donde se notaban las ballenas para darle un diseño original. Su gran escote en V le daba lugar a un espectacular collar de piedras brillosas, que se destacaban por sobre todo el modelo. Sin embargo, la pollera fue el centro de atención, ya que era de plumas cortas, imitando el clásico estilo vintage. La hija de Ruggeri eligió para cerrar el outfit unos tacos stiletto del mismo color que su vestido, manteniendo la monotonía.

El look pink de Cande Ruggeri / Fotos: Federico de Bartolo

Juli Poggio y Cande Ruggeri fueron halagadas por sus seguidores en las redes sociales, tras el importante evento de CARAS. Ambas it girls marcaron las tendencias y las diferentes formas de usar el rosa pastel, sin perder de vista cuál es su estilo personal. Por eso, son de las celebridades más queridas e importantes de la moda argentina.

A.E