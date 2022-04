Instagram

Wanda Nara habló de todo en el vivo que hizo con LAM, desde el Abasto Shopping, donde tiene una de sus tiendas de su marca de cosméticos. Entre los temas que tocó, se refirió a su amistad con las esposas de otros jugadores y en especial con la Antonela Roccuzzo, mujer de Messi.

¿Es mito o realidad que las mujeres de los jugadores de fútbol no te quieren? ¿Cómo es la verdadera relación?, le preguntó Pia Shaw, en una rueda de prensa.

Wanda Nara contó la verdad sobre su relación con Antonela Roccuzzo.

“No sé, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo. La mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso”, comentó Wanda y aclaró: “Yo no tengo ningún problema ni con Camila, ni con ninguna mujer de ningún jugador”.

Sobre Antonela Roccurzzo, la empresaria afirmó: “Con Antonela me llevo rebien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos, yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos”.

Wanda Nara contó la verdad sobre su relación con Antonela Roccuzzo.

Wanda Nara aprovechó para aclarar que las mujeres de los jugadores no suelen juntarse para ir a un restaurante a la noche, porque no lo hace nadie. “¡Acompañamos a nuestros maridos y nada más!”, comentó.

Ángel de Brito le hizo pisar el palito a Wanda Nara sobre la “Icardiada” y sus consecuencias para Mauro Icardi

Wanda Nara dio su opinión acerca del por qué Mauro Icardi no es convocado para jugar de nuevo en la Selección Argentina. Ángel de Brito, picante, le consultó si ella cree que se deba a la “Icardiada” que le hizo a Maxi López. “¿Crees que el machismo del fútbol le pesa en su carrera?”.

Wanda Nara contó la verdad sobre su relación con Antonela Roccuzzo.

“Hay mucho machismo en el fútbol, pero hay mucha más hipocresía”. Wanda le aclaró a De Brito, que luego de la separación que ella tuvo con Maxi López, Mauro Icardi estuvo en la Selección Argentina. Previo a esto, afirmó que si no lo llaman, es porque tal vez está jugando mal.