Wanda Nara volvió a acaparar la atención de las redes sociales con un look audaz y lleno de significado. La esposa de Mauro Icardi se dejó ver en el estadio para apoyar a su marido luciendo un estilo que no pasó desapercibido para nadie.

La morocha optó por una campera de jean oversized que, aunque por sí sola ya era llamativa, lo que la convirtió en el centro de todas las miradas fue el detalle que llevaba en su espalda: una ilustración artesanal de Mauro, luciendo su típico gesto de celebración de gol, junto con el número de su camiseta en el club y un león, animal que muchos de sus fanáticos asocian con él.

Con este atuendo, la mediática no solo demostró su apoyo incondicional a Mauro en su carrera deportiva, sino que también dejó claro que su estilo es único y reconocible.

“Una leona”, destacó Wanda en su publicación en Instagram, que no tardó en cosechar miles de "me gusta" y comentarios.

La increíble colección de carteras de Wanda Nara

En sus redes sociales, Wanda Nara mostró la enorme colección de bolsos que tiene en su casa de Italia y sorprendió a todos, La modelo compartió detalles de sus pertenencias más preciadas y reflexionó sobre la dificultad de desprenderse de alguno de ellos debido a su aprecio por cada uno. "A veces digo 'me quiero deshacer de algo' pero, ¿de qué? Si es uno más lindo que otro", admitió la empresaria mientras evaluaba sus opciones.

"Yo no sé si mis hijas van a valorar y no sé si les gusta tanto los bolsos como a mí, eso es lo peor. Yo voy a ser de esas madres que les presta todo", confesó con sinceridad. "Igual les voy a dar dos bolsos por noche. Mirá lo que son estas…decime si no me gustan a mí los brillos y las miniaturas, en todos los colores las tengo", concluyó.

