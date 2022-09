Wanda Nara publicó esta semana un video donde deja ver cómo es la convivencia en el backstage con su compañera y ahora amiga, Lizy Tagliani. Desde la intimidad del camarín, la modelo y empresaria compartió un video privado donde reveló detalles inéditos.

Hace 15 días que salió al aire ¿Quién es la Máscara? de Telefe y pese al corto tiempo, se conocieron rumores de una supuesta rivalidad entre Wanda Nara, Lizy Tagliani y la propia Natalia Oreiro, no obstante, este video muestra la realidad de la que las investigadoras viven cuando las cámaras se apagan.

Wanda Nara filtró cómo es la convivencia con Lizy Tagliani en el camarín.

“Pedí milanesa napolitana y ¿qué me llegó? Milanesa Napolitana. ¡Soy muy mimada! Gracias Telefe”, dijo inicialmente Wanda Nara en su video para las historias de Instagram. Luego de esto, La esposa famosa se queda en silencio y mirando fijo al frente.

“Me mata Lizy haciendo uso de mi camarín. ¡Todo el día! ¿No querés que lo dividamos a la mitad y te venís directamente? Te trasladas para acá, ¡Mudate!”, le dijo a Lizy, Wanda Nara.

“¡Me encanta estar acá! !Ay, es un sueño tu vestido!”, dijo Lizy, pero Wanda le aclaró que ese es el que ella va a usar, pero si Lizy quiere usar uno similar, ella elige otro en blanco. De esta forma, las famosas dejan en claro que su convivencia es de la mejor y que lejos están de tener rispideces en el trabajo.

Wanda eligió un vestido azul rey de corte recto, ceñido al cuerpo con abertura en la parte baja de atrás. Este elegante outfit es de escote en V con mangas tipo casquillo y espalda descubierta.

Wanda Nara se ha destacado durante estos primeros 15 días en ¿Quién es la Máscara? por sus jugados y muy osados looks que le hacen resaltar su belleza y presencia en medio de sus otros compañeros del programa. Pero Natalia Oreiro, Karina y la propia Lizy Tagliani no se quedan atrás y le dan la pelea con sus looks.