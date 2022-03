Wanda Nara firmará un contrato millonario que reunirá a Maxi López y Mauro Icardi

Tras el escándalo con el hackeo de su cuenta de Instagram que reflotó la pelea con la China Suárez, Wanda Nara ya está lista para dar vuelta de página y meterse de lleno en una nueva inversión que la unirá a su ex, Maxi López.

La mediática está pronta a ser parte de un proyecto millonario que reuniría a su ex y también a su actual esposo, Mauro Icardi. Se trata de su propio reality, tal como lo hizo Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo.

"Así como existe el reality Soy Georgina, que muestra la lujosa vida de la mujer de Cristiano Ronaldo... contratada por Paramount, Wanda Nara va a hacer su propio reality donde se verá la casa en Argentina, la casa en París, la casa en Milán, tomándose aviones, va a aparecer su padre. Se viene Soy Wanda, con otro nombre, la historia de ella" contó Pía Shaw en LAM.



"Se está terminando de gestionar todo lo que tiene ver con todos los capítulos. Quieren que sean 8 por lo menos, donde se van a mostrar las vacaciones en Ibiza, las tres viviendas, yendo los chicos al colegio. Y la idea es que aparezcan Maxi López y Mauro Icardi y hablen del Wandagate", continuó la "angelita".



"Además quieren que aparezca el padre (Andrés Nara) contando su historia, y que juntos durante 8 capítulos recordemos la historia de ella".

"El contrato está listo, ayer llegó la última versión", dijo Ana Rosenfeld, abogada de Wanda y panelista del programa de Ángel de Brito.



Ángel de Brito no cree que hayan hackeado la cuenta de Wanda Nara

“Un hacker, primero le hubiese bajado la cuenta, hubiese publicado otra cosa, no justo lo que a Wanda le sirve que se comente. ¡Una genia!”, dijo Ángel de Brito respecto al escándalo.

Wanda Nara no solo dijo que su Instagram fue hackeado, sino que en medio del escándalo, anunció que su cuenta de Twitter también había sido hackeada hace dos meses y que no la había podido recuperar: “El Twitter no lo pudimos recuperar, ninguna cuenta está vinculada con mi email, están vinculados a mails de amigos míos”, comentó la empresaria.