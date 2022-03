Wanda Nara quedó en evidencia con una supuesta cuenta trucha

Instagram

Wanda Nara quedó en evidencia cuando subió las capturas de pantalla donde demostraba que su cuenta de Instagram había sido hackeada. Los usuarios, que están muy atentos a cada detalle, se percataron del nombre “julian_zomm_" que aparecía en la parte superior del celular.

La cuenta no tiene publicaciones, solo tiene un seguidor y 172 seguidos. Luego de esta evidencia, Wanda Nara bajó algunas de sus historias. Minutos más tarde, aparecieron nuevos pantallazos con el nombre de la cuenta trucha cambiado, pero conservando los mismos datos.

El nuevo nombre, “Mariana_1029734” conserva un número similar al que Wanda Nara tiene en su cuenta oficial para recuperar la cuenta vía SMS. “Te enviamos un SMS la +39 terminado en 97”.

En el vivo de LAM, la panelista Estefanía Berardi dio detalles del uso que le da Wanda Nara a la cuenta trucha. Según la panelista, la esposa de Mauro Icardi no se lleva muy bien con las esposas de los otros jugadores del PSG, que no están de acuerdo con el “circo mediático” de Wanda, entonces, según ella, desde esta cuenta, comenta las publicaciones de las otras mujeres: “No comparten el circo que hace, no comparten esto mediático que Wanda”, remarcó.

“Wanda a través de esa cuenta trucha le pone cositas como: ¿Por qué no invitan a Wanda?”, dijo la panelista. Pero Barardi le puso más picante a su opinión: “Desde la otra cuenta trucha, está alimentando la agresión en redes diciéndole gato a la China Suárez”.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda Nara, ahora panelista de LAM, al escuchar el comentario de su compañera, salió a la defensa de la empresaria. “Se metió con el marido, también vamos a entenderla, hay que estar en el lugar”.

Ángel de Brito no cree que hayan hackeado la cuenta de Wanda Nara

“Un hacker, primero le hubiese bajado la cuenta, hubiese publicado otra cosa, no justo lo que a Wanda le sirve que se comente. ¡Una genia!”, dijo Ángel de Brito respecto al escándalo.

Wanda Nara no solo dijo que su Instagram fue hackeado, sino que en medio del escándalo, anunció que su cuenta de Twitter también había sido hackeada hace dos meses y que no la había podido recuperar: “El Twitter no lo pudimos recuperar, ninguna cuenta está vinculada con mi email, están vinculados a mails de amigos míos”, comentó la empresaria.

