Wanda Nara, hermana y confidente de Zaira Nara, reveló como acompañó a su hermana en los comienzos de la relación con el polista, Facundo Pieres y qué opina del noviazgo.

-Una de sus mejores amigas y confidente es su hermana Zaira. ¿Qué opina de todos lo que le está pasando sentimentalmente?

-Si bien somos hermanas e hijas del mismo padre y madre, somos muy diferentes. Yo soy muy impulsiva y eso nos distingue. Actúo y después pienso; ella piensa, piensa y piensa, y después hace... Todas sus decisiones están super evaluadas, controladas y organizadas; yo estoy contenta de cualquier decisión que tome y la haga feliz.

Wanda Nara, en exclusiva para CARAS.

-Como hermana mayor, ¿ejerce influencia sobre ella?

-No, yo la acompañé en silencio como hermana y mejor amiga durante todo el proceso de su separación, y por suerte el año pasado pude compartir bastante tiempo con ella. Tenemos maneras diferentes de actuar, y se que lo que vaya a hacer le va a llevar mas tiempo que a mi. Pero también es mucho más tajante y concreta que yo, cuando toma la decisión la cumple... En cambio yo voy y vengo, doy más vueltas.

-¿Qué le parece Facundo Pieres, su nueva pareja?

-No podría dar una opinión profunda, apenas lo conocí dentro de un contexto no íntimo, pero confío mucho en Zaira. Igual todo es muy reciente, no se lo que deparará el destino.

Wanda Nara bancó a su hermana en esta nueva etapa.

Las primeras fotos de Zaira Nara con Facundo Pieres

Zaira Nara y Facundo Pieres hicieron oficial su romance este verano en Punta del Este en un evento exclusivo de la ciudad uruguaya.

La nueva pareja asistió a la inauguración de Huma Rooftop Bar & Lounge en la terraza del Grand Hotel de Punta del Este, durante la primera semana de enero haciendo oficial lo que era un secreto a voces.

En el evento también estaban Marcelo Tinelli y Susana Giménez, quienes charlaron con ellos durante un largo rato.

