Wanda Nara habló de su relación con L-Gante: "Se que tiene otras relaciones pero nos queremos"

Wanda Nara habla de todo. Separada de Mauro Icardi, amigada con Maxi Lopez y con esa relación sin rótulo con L-Gante.

-Pasemos a su vida personal: ¿Está separada de Icardi?

-Si, estoy separada y con muy buen vínculo con Mauro, que ojalá se mantenga. Ahora estamos así, pero no se que va a pasar en el futuro, hay mucho amor y respeto hacia el otro de ambos lados... Es una decisión que tomamos por diferentes puntos de vista que mucho tienen que ver con lo laboral, el año pasado estuve tres meses trabajando en la Argentina y, quieras o no, esos desencuentros hacen que empiecen a pasar ciertas cosas.

-¿Es una separación legal o sentimental?

-Por ahora nos separanos de hecho, no hay ningún trámite de divorcio ni mío ni de él. El tiempo dirá. A mi los papeles no me cambian la vida ni los sentimientos. Y todo el tema económico con Mauro ya se resolvió hace un año y medio cuando tuvimos esa gran crisis. Si bien la relación estaba mal, yo siempre lo seguí a Mauro y le dije que lo iba a apoyar en su carrera, y a nuestros hijos en común se los voy a llevar donde sea que esté.

Wanda y Mauro Icardi.

-A propósito, días atrás recibió en Buenos Aires la visita de Maxi López (38). ¿Mejoró la relación con él?

-Sí, ya son varios años que mejoró. Los chicos crecieron y entonces pasé un poco más la pelota para el lado de ellos, cada uno tiene su teléfono y cada uno habla o no cuando quiere con su padre, ya no depende de mi, sino que se manejan entre ellos. Por suerte estamos bien hace rato, y lo bueno es que por más que haya habido distancias, los chicos nunca lo sintieron.

-¿Le alegra el hecho de que vuelva a ser papá?

-Sí, porque Maxi es un buen padre y ahora lo va a vivir en otra edad y de otra manera. Nuestros hijos los tuvo de muy jóven, en pleno auge de su carrera, corríamos de un lado para el otro. Tengo buenos recuerdos de él como padre.

Wanda Nara bajo la lente de Federico de Bartolo.

-¿Conoce a su actual pareja, Daniela Christiansson (31)?

-Si, de un cumpleaños de mis hijos. Yo soy muy argentina y ella muy europea. Y ahí esta la diferencia, una sueca y una argentina son como el agua y el aceite... Obvio que la respeto, porque es la mujer que eligió Maxi.

-Hablamos de los hombres de su vida y nos encontramos con L-Gante (22). ¿Qué es él, su novio, su amante, su amigo...?

-Buena pregunta, porque nunca pensé que título ponerle... L-Gante es una persona a la cual quiero muchisimo, y siento que él me quiere también mucho a mi. Nos conocimos trabajando, los dos estábamos en la misma situación sentimental, separándonos de parejas de muchos años. Y si bien tenemos mucha diferencia de edad, hay muy linda conexión entre los dos. Hay un amor y un cariño de ambas partes, se que siempre va a estar presente en mi vida.

Wanda Nara habló de su relación con L-Gante: "Se que tiene otras relaciones pero nos queremos"

-¿Cómo conectan una mujer de 36 con un hombre de 22?

-Yo se que él tiene otras relaciones, puede hablarme tranquilamente de lo que le está pasando como a una gran amiga que lo va a aconsejar. Yo también lo escucho, el mundo cambió, las nuevas generaciones no le ponen título a las relaciones. Fijate que a veces me rio porque no lo entiendo, tenemos puntos de vista diferentes en un montón de cosas. El sabe que yo le digo lo que pienso sin ningún interés, y a veces este tipo de personajes o de artistas, como le gusta a él que lo llamen, están rodeados de obsecuentes. Y yo no lo soy.

-¿Qué le dicen sus hijos cuando la ven con él?

-Nada, lo conocieron y saben que tenemos una buena relación. Me dicen “tu amigo L-Gante”, se quedan hablando con él de video juegos y de Play Station. Esa es la relación que los une, buena onda.