Wanda Nara habló sobre el pedido de la Justicia de que Francesca e Isabella vuelvan con Mauro Icardi: "Mis hijas no fueron escuchadas"

En medio de la presentación del remix de “Amor Verdadero” de Wanda Nara y L-Gante, la conductora habló sobre la medida judicial que ordena que sus hijas, Francesca e Isabella vuelvan con su padre, Mauro Icardi. La empresaria aseguró que ella quiere lo mejor para las menores y su novio también opinó sobre el rol de la Justicia en la tenencia de los hijos en medio de una separación.

En comunicación con LAM, Wanda y L-Gante hablaron sobre su relación y el vínculo con Mauro Icardi respecto a la tenencia de Francesca e Isabella Icardi.

Wanda Nara habló con LAM en medio del lanzamiento de “Amor Verdadero Remix” junto a L-Gante y se expresó sobre la batalla legal con Mauro Icardi por la tenencia de las hijas que tienen en común. La mediática aseguró que quiere lo mejor para las menores y que las puertas de su casa están abiertas para que el futbolista las visite.

“La Justicia está pidiendo la restitución de las niñas al padre, ¿vas a cumplirla?”, le consultó Ángel de Brito a Wanda. “Si, seguramente sí. Lo que más quiero es que mis hijas crezcan con su papá y que tengan relación”, inició la empresaria. “Hay cosas que me exceden, pero voy a hacer todo. De hecho (Mauro) tiene las puertas de mi casa abiertas para estar con las nenas, pero son personas y tienen sus propias decisiones”, señaló.

Frente a esto, intervino L-Gante y agregó que “la Justicia no está dentro de la casa de uno donde se convive con los hijos, está para juntar toda la información posible y, al final, juzgar”.

“Quiero que mis hijas tengan contacto y crezcan con su papá. Yo voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mis hijas tienen una personalidad muy forjada y toman sus propias decisiones”, continuó y agregó que “a los chicos hay que escucharlos y acompañarlos, ellas saben lo que yo pienso. Quiero que vuelvan a tener relación con su papá de la mejor manera y quizás sea acompañados de profesionales”.

“Prefiero que quede todo en la Justicia para resguardar a mis hijas”, lanzó la conductora cuando Marcela Feudale le consultó si sus hijas quieren o no ver a su padre. “Voy a hacer todo lo posible para que ese vínculo sea como fue siempre”, aseguró.

La conductora confirmó la multa de 80 millones de pesos por no haber acatado la orden de contacto entre padre e hijas y contó que siempre ayuda sin necesidad de que la Justicia le imponga una multa, ya que el dinero iría al Hospital Gutiérrez. “Me parece terrible que le impongan una multa a una mamá que siempre busca lo mejor para sus hijos”, lanzó.

“Entiendo la ley pero tenemos que escuchar los derechos del niño y mis hijas no fueron escuchadas por el juez que tomó esta decisión”, sentenció la conductora. “Las puertas de mi casa están abiertas y puede venir cuando quiera. No tengo comunicación con él y me es difícil darle mis hijas a un padre así. Los adultos debemos arreglar el vínculo”, sostuvo respecto a la posición de su ex pareja.

