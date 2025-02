Wanda Nara parece haber llegado a sus límites de tolerancia y lanzó un potente comunicado contra Mauro Icardi y Keita Baldé. Después de toda la polémica, que comenzó hace años con el Wandagate, la empresaria busca ponerle fin a las cosas que se dicen de ella. De esta forma, a través de un largo mensaje en X, la mediática decidió defenderse.

El comunicado de Wanda Nara contra Mauro Icardi y Keita Baldé

Wanda Nara vio la necesidad de negar los rumores de infidelidad que aseguran un affaire entre ella y Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi. Por lo tanto, decidió hacerlo a través de un largo mensaje.

“Chicas miren que no le tengo miedo a nada. Pero el pánico a un hombre despechado sí …. Y me da escalofríos hasta dónde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme”, comenzó la empresaria.

A su vez, se refirió a las recientes declaraciones del futbolista Keita Baldé y su exesposa, Simona, quienes confirmaron el vínculo de Wanda con el jugador. De esta manera, la empresaria lo calificó como “el último dolido”: “Tan despechado de mandar a tu “ex” que pobre ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras porque en Italia si se pagan, y mucho. Ya inicié daños y perjuicios, ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse. Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de todo (como siempre). Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho”

“¿Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan?, continuó preguntándose, para seguir confesando cosas: “Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé y con esta persona hasta hicimos viajes y tengo pruebas, ¿ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta donde te puede llevar?”

Al mismo tiempo, le dejó un mensaje a las “mujeres” que hacen cosas para lastimarla: “A mi nada me lástima porque vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie, lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor”.

Así, Wanda se definición a ella misma como una “leona”, asegurando haber sido la primera en usar ese apodo: “Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios solo me defiendo y defiendo mis hijos como una leona. Como lo que siempre dije que era … por eso fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león”.

El comunicado de Wanda Nara.

Por último, se despidió de sus seguidores para seguir disfrutando de su novio, L-Gante, a quien acompañó a Córdoba a dar sus recitales: “Los amo, los dejo que voy a ver cantar a mi novio, que siendo más joven me enseña a que la felicidad está en las pequeñas cosas y en las reales, como mi amor por él”.

De esta manera, concluyó con una aclaración: “Sé que no necesitas explicaciones, pero si hay algo que no soy es Zorra. Para mí los valores de familia son sagrados, y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre”. “Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”, finalizó Wanda, dejando en claro su postura y defendiendo su propia figura.

El mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez en defensa de sus hijas

En este sentido, Wanda Nara continuó con otra publicación, demostrando que no quiso guardarse nada de todo lo que tenía para decir. Así, se refirió a las actitudes de Mauro Icardi al faltar a los cumpleaños de sus hijas y al vínculo que lleva con la China Suárez.

Primero, comenzó escribiendo que en los festejos de sus hijos “no existía perimetral”: “El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños”

Sin embargo, aseguró no “juzgar” que cada uno viva su vida como quiera, pero advirtió que, si la razón para no disfrutar junto a sus hijos es verla a ella, todavía le quedan encuentros: “Así como me verá la cara en las audiencias que me citó y son presenciales me podía ver la cara y de paso estar con su hija, pero parece que su ocupada agenda, dicho por el mismo, no lo dejó estar ni colaborar con los cumpleaños, lo que sí hizo con hijos 'nuevos'".

De esta manera, continuó hablando de la relación entre Icardi, su novia y sus hijos: “Ya que los hace llamar hermanos a todos. Tampoco mandó un regalo ni un ramo de flores a su hija ni nada. Su nueva compañía les dejó un recuerdo a mis hijas ... que el padre sí tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija (Magnolia)”.

La empresaria concluyó demostrando, una vez más, que su prioridad son sus pequeñas, a quienes acompaña y defiende: “Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana ... innecesario, pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que las defiende”.

Así las cosas, Wanda Nara dejó por escrito todas las verdades que conservaba para un momento así, en el que las mentiras y las acusaciones crecen alrededor de su nombre, dejando en claro que lo más importante para ella siempre serán sus hijos.

