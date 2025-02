Wanda Nara y L-Gante sorprendieron a todos al aparecer juntos en LAM antes del lanzamiento de su nueva canción, “Amor Verdadero Remix”. La entrevista se llevó a cabo cerca de un puesto de choripanes, un lugar especial para la pareja, según destacó Ángel de Brito: “Volvieron al lugar del inicio”. A lo que Wanda respondió con una sonrisa: “Siempre se vuelve donde uno fue feliz”,

Wanda Nara y L-Gante

Wanda y L-Gante hablaron en LAM antes del estreno de “Amor Verdadero Remix”

El conductor, fiel a su estilo, le preguntó a la empresaria si este era su “amor verdadero”, a lo que ella contestó: “Yo soy verdadera, siempre lo que hago es verdad”. De Brito no dudó en insistir: “¿El amor verdadero no era con el otro?”, en referencia a su relación con Mauro Icardi. Sin embargo, antes de que Wanda pudiera responder, L-Gante intervino y afirmó: “Yo he dedicado canciones inspirándome en una persona y jamás esa persona había salido en un video. Una por ejemplo fue: ´El último romántico´”

Wanda, sorprendida, le preguntó con picardía: “¿Para quién era ese tema? Porque yo aparezco en el video”. Elian, entre risas, evitó dar más detalles, mientras las panelistas le consultaron a Wanda si era celosa. La empresaria negó rotundamente cualquier tipo de celos, pero L-Gante fue sincero y aseguró: “Ella no. Sinceramente, trabajo de noche, ando en una movida nocturna, y la mayoría de las mujeres pueden desconfiar, pero ella no me molesta”. Aunque luego admitió que él si se considera celoso.

Una de las panelistas notó que la presentación de la canción coincidió con el “Día de los infieles” y le preguntó a Wanda sobre la elección de la fecha. Entre risas, Nara aclaró: “Fue culpa mía. Yo quería un estreno un jueves para que todos pudieran dedicar la canción, pero me enteré por la prensa que se festeja hoy”.

Wanda Nara, L-Gante

Finalmente, Wanda Nara se refirió a sus problemas judiciales y la figura de L-Gante en toda la cuestión: “Elián es el más maduro y siempre me centra en las decisiones. Lo escucho un montón porque tiene un gran corazón y te aconseja siempre de manera tierna. Con la edad que tiene, tiene las ideas muy claras”. De esta manera, la pareja dejó en claro que su relación sigue fuerte y que juntos enfrentan cada desafío, mientras disfrutan del éxito de su nuevo lanzamiento.

N.L