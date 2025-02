Wanda Nara habría llamado para quejarse por la nota a Dakota Gotth: qué dijo Vero Lozano

En LAM revelaron que Wanda Nara no habría estado nada contenta con la entrevista que Dakota Gotth brindó a “Corta por Lozano”, el programa de Vero Lozano en Telefé. Según trascendió, la empresaria habría levantado el teléfono para expresar su enojo, ya que considera que la modelo ensució la imagen de L-Gante, su actual pareja.

L-Gante y Dakota Gotth

Qué dijo Vero Lozano sobre el supuesto enojo de Wanda Nara

El notero del ciclo de Ángel de Brito le preguntó a Vero sobre la supuesta molestia de Wanda Nara. “Se armó bastante revuelo con la entrevista que le hicieron a Dakota. Aparentemente, Wanda levantó teléfonos”, comentó el movilero. Ante esto, Vero Lozano respondió con naturalidad: “No, mira que yo tengo buena relación con ella. No me dijo nada”.

Además, la conductora explicó que no fue una entrevista fácil de hacer: “Con Elián tengo buena onda. No son entrevistas agradables de hacer porque tenes cariño por las partes. La noté a ella bastante nerviosa y tímida. Tampoco era agradable el tema”.

Sin embargo, el cronista insistió en que Wanda Nara se habría molestado porque Dakota Gotth habló de L-Gante de una manera que no le agradó. “Ese es el riego que vos tenes. A Elián le tengo mucho cariño, pero me siento más amiga de Wanda. Pero si estás en el candelero y tenes los quilombos que tenes, papi, no te lleves a nadie y evitas problemas”, expresó Lozano.

L-Gante y Dakota Gotth

Luego, Vero reflexionó sobre la postura de Dakota: “Suponiendo que Dakota está como plantada, que es una teoría que ellos tienen o que quiere sacar provecho de la situación. A Dakota la vi corta en su relato. Creo que contó tiene partes de verdad y partes que no. Me parece bien que haya hecho la denuncia. Si realmente ocurrió y busca justicia está muy bien”.

Para cerrar, la conductora aclaró que, hasta el momento, no había hablado directamente con la empresaria sobre el tema. Así, Vero Lozano dejó en claro su postura y no desmintió ni confirmó que Wanda Nara haya expresado su enojo, aunque reconoció la complejidad del tema y el impacto que tuvo la entrevista.

N.L