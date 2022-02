Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas se fueron de safari en medio de la crisis

En medio de los rumores de una nueva crisis con su marido, Mauro Icardi, Wanda Nara compartió en las redes una escapada familiar que echó por tierra las versiones que indicaban que la pareja estaba nuevamente en un conflicto.

A través de Instagram Stories, la mediática dejó en claro que la pareja sigue bien y por eso realizaron un paseo junto a sus hijas, Franchesca e Isabela.



Toda la familia se fue en un paseo en auto a un safari parisino en donde pudieron ver diversos animales en cautiverio. Desde leones, pavos reales, hasta hienas, las pequeñas difrutaron recorriendo el lugar y avistando a las diferentes especies.



Previo a esto, la rubia había mostrado parte del paseo en auto previo al llegar al lugar. Escuchando el tema "ADMV" de Maluma, Wanda le reclamó a su esposo que cantara una frase de la canción que decía: "Que se me olvide todo menos que tú eres mía". Entre risas, el futbolista del PSG miró a su esposa y siguió conduciendo el auto.



Wanda Nara rompió el silencio sobre los rumores de separación

Ante las nuevas versiones de crisis, Wanda Nara decidió romper el silencio. Fue luego de que un usuario de Instagram le hiciera un comentario en sus redes que la mediática salió a aclarar.

“Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la quita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, le manifestó el seguidor. Inmediatamente, la empresaria le contestó y dejó detalles de su relación con el delantero. “Jajajaj, no dejé a Icardi”, disparó Wanda.

“Igual podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca”, completó.

