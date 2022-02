Wanda Nara y Mauro Icardi están afrontando un sinfín de rumores de separación. A pesar de todas las versiones, la empresaria salió a aclarar cómo está su relación con el futbolista y aseguró que siguen juntos.

Todo comenzó cuando un usuario de Instagram quiso invitarla a salir a Wanda Nara, en medio de los rumores de crisis y ella lo paró en seco.

“Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la quita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, le manifestó el seguidor. Inmediatamente Wanda le contestó y dejó detalles de su relación con el delantero. “Jajajaj, no dejé a Icardi”, disparó Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi: La palabra de la mediática sobre los rumores de separación

La influencer se mostró muy agradecida por el gesto de su seguidor y agregó que las cosas con Mauro Icardi están bien . “Igual podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca”, escribió Wanda Nara.

El paseo de Wanda Nara y Mauro Icardi

"Paseo de cada noche a Tano", escribió Wanda Nara en el video de sus Historias, donde se veía a su perro corriendo delante de ella y de Mauro Icardi. El paisaje parisino, era digno de una película romántica. Agua, luces y un puente a lo lejos, rodeaban a la pareja.

También quedó clarísimo el frío que hace en la ciudad de las luces ya que Mauro Icardi llevaba puestos un gorro, un buzo con cuello alto y una campera.

MAURO ICARDI Y WANDA NARA EN PARÍS.