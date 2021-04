Wanda Nara mostró su refugio de fin de semana: naturaleza y en familia

En medio de las medidas estrictas sobre la cuarentena por el Covid-19 que impuso Francia, Wanda Nara y toda su familia regresaron a Milán, Italia, donde se dispuso a poner al día a su refugio en la de fin de semana.

Se trata de la "casa de campo" que la familia tiene en un hermoso lugar con bosque y donde aprovecharon a pasar los últimos días y activar la remodelación del lugar.

"Terminando de decorar nuestra casa del campo, humor de fin de semana", expresó Wanda en Instagram en donde se mostró con su hija Isabela pintando y disfrutando de unos mates.

Luego, en otras instantáneas, la esposa de Mauro Icardi se mostrpo almorzando con sus amigos en una enorme mesa, jugando con conejos y recorriendo el lugar mostrando parte de la naturaleza que la rodea.



Wanda Nara reveló los secretos de su belleza y se mostró en ropa interior

Lejos de ser tips que requieren una gran inversión, la mediática reveló los simples pasos que hacen que su vida sea un poco más sana y mejoren su piel y estado físico.

A través de Instagram y en un posteo con una foto en donde se la ve posando en ropa interior, la infartante rubia hizo una lista. "¿Compartimos secretos de belleza?", escribió Wanda y pasó sus consejos:

Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel.

Utilizo por semana al menos dos o tres tipos de mascaras diferentes.

No tomo alcohol

No fumo

No consumo gaseosas

Consumo muchas vitaminas diarias aconsejadas por mi dermatólogo y médico

Tomo más de dos litros de té verde al día