Wanda Nara, otra vez contra Maxi López: el motivo de su ataque de furia

Wanda Nara y Maxi López son los protagonistas de un nuevo episodio en su ya antigua guerra y, esta vez, surgió un nuevo entredicho entre la pareja.

Este viernes por la mañana, la policía allanó el exclusivo departamento que el deportista tiene en Libertador por la causa de alimentos que inició la esposa de Mauro Icardi hace ya un tiempo. En este momento es que Ana Rosenfeld dio más detalles de este litigio que lleva años.

“Recién hablé con Wanda, que está de vacaciones en Lago di Como. Yo creo que lo que más la indigna a Wanda, más allá obviamente de la ausencia constante del padre para afrontar la cuota alimentaria, son sus posteos de las últimas semanas, donde él se muestra alquilando lujosas casas, estando en lujosos hoteles y demás”, dijo la letrada en Los ángeles de la mañana.

La abogada se refiere a las últimas vacaciones que Constantino, Benedicto y Valentino tuvieron con su papá en Francia, donde residen actualmente. Si él no pudiera… podés tener no te digo una contemplación porque en definitiva son obligaciones asumidas, firmadas y judicializadas desde el día uno. Pero por lo menos no te muestres alquilando lujosas y manteniendo ese estándar de vida. Si podés, podés para todo y si no podés, no podés para nada”, disparó la abogada.