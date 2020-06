Wanda Nara respondió a los rumores sobre sus cirugías estéticas

Mientras prepara las valijas y ultima los detalles para mudarse definitivamente a París ya que su marido Mauro Icardi fue comprado por el PSG en 50 millones de Euros, Wanda Nara brindó una nota y contó los detalles de la operación de nariz a la que se sometió a sus 19 años y argumentó que esa fue la única cirugía que se hizó.

"Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien", comenzó relatándole a Revista Gente.

Además se refirió a su archivo fotográfico y a sus tiempos, para argumentar y preguntar en qué momento pudo haberse hecho cirugías: "No solo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además, ¿en qué momento pude haberlo hecho? Pasé los últimos años embarazada, tiempos imposibles para esa intervención, y tres en televisión".

Finalmente cerró: "Una sale en imágenes según el fotógrafo, el ángulo y el make up. Siempre tuve la misma cara. ¿Después de tanta crítica habrá una manera de decirme que me ven más linda?".