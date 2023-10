Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con la feliz noticia de que formará parte del "Bailando con las Estrellas" en Italia, lo que resultó completamente inesperado para quienes siguen sus redes esperando novedades sobre su estado de salud.

Sin embargo, Wanda Nara demostró, una vez más, que bajar los brazos no es opción para ella y que hará todo lo que esté a su alcance para recuperarse cuanto antes. Pero para tranquilidad de todos, contó cómo trata su salud a distancia.

Wanda Nara en la portada de una revista italiana.

Qué dijo Wanda Nara sobre su tratamiento

En diálogo con la revista OGGI, Wanda Nara aseguró que el compromiso de participar del "Bailando con las Estrellas" en Italia es compatible con su estado de salud actual. "El doctor Pavlovsky me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer", aseguró la empresaria.

"El esfuerzo, la tensión, la competencia y el entrenamiento, puedo manejarlo. También estoy acá para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar o hacer piruetas. Espero que entiendan que las mamás son invencibles", cerró Wanda Nara.