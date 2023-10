Wanda Nara estuvo en el centro de las especulaciones sobre su vida amorosa tras ser vinculada numerosas veces con L-Gante. Durante una entrevista en Vórterix, el cantante de cumbia 420 habló abiertamente sobre sus parejas pasadas y confirmó que estuvo en una relación con la mediática. "Después lo más cerca que estuve de una relación fue con Wanda y hasta ahí", reveló el artista.

Wanda Nara y L-Gante

La noticia sobre el supuesto amorío entre L-Gante y Wanda Nara se había difundido antes, pero ahora es el propio cantante quien lo afirma públicamente. Esto generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, ya que la empresaria siempre había negado este vínculo y sostenía que eran simplemente amigos.

Yanina Latorre reveló un dato inédito sobre Wanda Nara y L-Gante

En el programa ‘Intrusos’, se discutió acerca de la posible relación entre Wanda Nara y L-Gante. A partir de ello, los panelistas debatían que aquella pareja podría ser producto de un contrato de negocios, o si simplemente se trataba de enamoramiento. Además, destacaron los rumores de infidelidad por parte de la modelo a Mauro Icardi, ya que actualmente están juntos.

Sin embargo, Marcela Tauro arremetió contra los panelistas y negó el hecho de que el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante haya sido un acuerdo. Asimismo, la periodista reveló que Yanina Latorre posee pruebas y capturas de pantalla de que ambos estuvieron en una relación. Además, compartió detalles sobre la conversación que había tenido con la mediática sobre su amorío con el cantante de cumbia 420, donde ella afirmaba haber tenido relaciones íntimas con el mismo.

"Ya sé que no estuviste de acuerdo en nada, como toda la familia, pero si viste a L-Gante. No me invente que ella estaba enamorada y tuvieron sexo como nunca. Me lo dijo Wanda y me autorizó a contarlo en ese momento. Tengo el chat", afirmó Yanina Latorre sobre Wanda Nara y L-Gante.

P.C