La relación de Wanda Nara y L-Gante está en su mejor momento, la pareja comparte imágenes juntos de sus días enamorados y se los ve mejor que nunca en esta vuelta. Sin embargo, no todo sale como esperan, después de que la mediática compartiera un poema que el cantante le escribió terminó por contar que le habían bajado la cuenta de Instagram a su novio y tiró una fuerte indirecta.

El momento romántico de poesía se vio nublado por la baja de Instagram a la cuenta del músico de RKT, y la conductora pareciera saber de quién se trata.

Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante: chat romántico, cierre de Instagram y una indirecta explosiva

Wanda Nara compartió en su cuenta de Instagram una imagen de un chat con L-Gante que causó ternura en todos sus seguidores, ya que el cantante le había dedicado un poema extenso donde la elogiaba. Sin embargo, la atmósfera romántica no duró mucho, ya que minutos después la conductora mostró que la cuenta de su novio había sido dada de baja y apuntó a alguien directamente.

“Filtra un chat con Elián”, le escribió una seguidora en una cajita de preguntas, donde la empresaria preguntó qué querían saber de ella. “En el jardín de mi alma, donde el amor florece, hay una rosa, la más bella, que mi corazón merece”, dice la primera parte del poema.

“Tus ojos, luceros que guían mi camino, tu sonrisa, sol que ilumina mi destino. Tu voz, melodía que acaricia mis oídos, tus manos, caricias que sanan mis sentidos. Tu alma, espejo donde me veo reflejado, tu ser, la más hermosa creación que he amado”, continuó el referente de la música 420.

“Eres la luna que me cobija en la noche, el sol que me calienta en el día. Eres la estrella que me guía en la oscuridad, la brisa que me refresca en la sequía. Eres la mujer que me inspira a ser mejor, la que me impulsa a alcanzar mis sueños. Eres la que me hace creer en el amor, la que me enseña a vivir sin empeños”, siguió dulcemente.

“Te amo con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón. Te amo hasta la eternidad y más allá, porque eres mi más grande bendición”, finalizó.

Después de mostrar la declaración de amor por parte de su pareja y asegurara que, pese a eso, ella es más amorosa que él, publicó una story de indignación. Se trató de una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de L-Gante en donde se veía que no había ningún tipo de material, ya que la red social había dado de baja el usuario del intérprete.

“Se produjo un error”, se lee debajo al intentar cargar las imágenes que había en la cuenta de Elián. Frente a esto, Wanda no dudó y disparó fuertemente: “Adivinen quién pagó para cerrar está cuenta”, escribió junto a un emoji con ojos mirando hacia arriba.

Wanda apuntó contra su exmarido, Mauro Icardi y su nueva pareja, la China Suárez por la baja de la cuenta de su novio. Sin embargo, ninguna de las partes a las que ella apuntó se hicieron cargo y continuaron con sus publicaciones de amor, así como lo hacían Wanda y L-Gante antes de que la cuenta de él fuera cerrada.

Wanda Nara y L-Gante continúan viviendo su amor pese a los obstáculos que se interponen en su camino. Mediante posteos y chats, demuestran que la segunda vuelta de la pareja es mejor que la primera vez que apostaron a un vínculo serio y monógamo.

