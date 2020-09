Wanda Nara tras los positivos de coronavirus en su familia: "Estamos todos bien"

Wanda Nara hizo una publicación en su cuenta de Instagram tras los positivos que se confirmaron en su familia. Esta historia comenzó con el diagnóstico de Mauro Icardi, luego se filtró la información de que algunos de sus hijos también padecen la enfermedad. A raíz de esto, una vez más, llevó a un enfrentamiento con su ex, Maxi López.

"Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños,nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación", aseguró la manager y negó todo tipo de información sobre la salud de sus hijos. En dicha publicación se puede ver a toda la familia en sus últimos días en Ibiza.

Esta mañana en "Los Angeles de la mañana", Karina Iavícoli habló con Maxi López, tras saberse que algunos de sus hijos podrían tener Covid-19. “Le pregunté si había podido hablar con la madre de sus hijos para ver cómo estaban y me contestó: ‘Estoy indignado, es una inconsciente este mujer por lo que hace. Tengo dos hijos que dieron positivo porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza, todos los que van allá vuelven contagiados, pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?’”, expuso.

“Esta guerra no se termina más, pero acá está la salud en juego. Él le había dicho a Wanda que no quería que fueran a Ibiza. Le pregunté cuándo fue la última vez que vio a sus hijos y me dijo que fue el 15 de agsto”, continuó Iavícoli.

“Los que dieron positivo de coronavirus son los hijos más chiquitos de Wanda y Maxi, Benedicto y Constantino. Valentino, el más grande, dio negativo. Juan Icardi, el padre de Mauro, dio positivo e Isabella, la nena más chiquita de Wanda e Icardi, también. Francesca, la mayor, dio negativo”, aseguró la periodista ante la atenta mirada de sus compañeras