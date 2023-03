Es de público conocimiento que Mauro Icardi y Wanda Nara pudieron limar sus asperezas para volver a apostar por su relación. La pareja se mostró muy enamorada durante la estadía del futbolista en nuestro país, tanto es así que ahora les cuesta la distancia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mauro Icardi compartió dos postales inéditas que capturó de un video junto a Wanda Nara. El mismo fue grabado durante su paso por Argentina y allí se evidencia la alegría de la empresaria al lado del deportista.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Te extraño" fue el comentario de la conductora de "Masterchef" al ver la publicación de quien define como el amor de su vida. Por su parte, el jugador del Galatasaray solo agregó un emoji de un beso para acompañar las fotografías.

Ambos dejaron en claro que más allá de todo lo que vivieron en el último tiempo, se siguen eligiendo y que esa decisión los hace felices a los dos. Wanda Nara y Mauro Icardi están enamorados y al parecer, nada los separa.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

La frase de Wanda Nara que marcó el destino de Marcos Ginocchio en Gran Hermano

Wanda Nara participó del primer programa de Gran Hermano 2022 y fue quien guió a todos los participantes por la alfombra azul antes de ingresar a la casa.

Junto a Robertito Funes Ugarte, la empresaria dedicó unas palabras a los jugadores pero se detuvo especialmente en Marcos Ginocchio, el ganador.

Según el comentario de redes sociales, Wanda Nara fue la que predijo que Marcos Ginocchio sería el ganador. "Te diría, Santi, que está entrando un príncipe a la casa. Me encanta la personalidad, diferente a todo lo que hemos visto”, dijo la esposa de Mauro Icardi en la pasarela. “Soy tranquilo, tengo mi etapa. Después, puedo agarrar confianza con alguien en particular o, con otro, no. Todo va a depender”, agregó Marcos en ese momento.