Yanina Latorre confesó que el Polaco le ofreció hacer un trío: "Terminamos en un hotel"

El Polaco firmó contrato para hacer un nuevo programa de entrevistas que consiste en ir hasta el barrio donde vive el artista, buscarlo en su camioneta y mientras maneja hacerle diferentes tipos de preguntas al invitado. En "LAM" estaban comentando esto y Ángel de Brito le comentó a Yanina Latorre que ella tendría que subirse a la camioneta del cantante.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre tomó la posta y se animó a hacer una confesión que dejó sorprendidas a sus compañeras de panel. Lanzó: "Seeee, no, pero terminamos en un hotel". Entre risas agregó: "Me encanta el Polaco".

Yanina Latorre.

Pero como si eso fuera poco, Yanina Latorre reveló: "Una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no. Me escapé, estaba con Jey Mammón y me fui bailando, le dije 'vámonos de acá', estábamos en una fiesta". De esa forma evidenció que arrugó como la mejor cuando el cantante quiso concretar.

Ante la sorpresa de sus compañeras, Yanina Latorre quiso explicar el motivo de la propuesta del Polaco: "Yo me venía haciendo la canchera en 'LAM' con que me calentaba el Polaco, con que me gustaba, que le daba. Y yo soy muy boluda. Voy a una fiesta del 'Bailando', de todos los participantes, yo con mi bailarín, ahí impecable y con Jey Mammón que nos matábamos de la risa".

El Polaco.

Yanina Latorre continuó: "Él se empezó a acercar. Claro, todo lo que había dicho en 'LAM', hacete cargo. Me vino a encarar con Silvina y yo le dije a Jey 'vámonos de acá' y nos fuimos bailando entre la gente y cuando llegamos a la puerta rajamos corriendo".

En aquel entonces el Polaco estaba en pareja con Silvina Luna, quien lejos de molestarse con la propuesta de su pareja, al parecer estaba de acuerdo con invitar a la panelista para tener un encuentro sexual los tres juntos.

Yanina Latorre confesó que lo besaría

Pía Shaw insistió con lo de subirse a la camioneta del Polaco y le preguntó: "Pero hoy si estarías en la camioneta, ¿unos besos le das?". Yanina Latorre respondió: "Pero siiii, por eso no voy a la camioneta. Termino en una cama, yo la quiero mucho a Barby Silenzi y a mi marido".

Estas declaraciones no hacen más que volver a encender la llama que quizás ya estaba apagada entre el Polaco que no pudo concretar su encuentro y Yanina Latorre que años después confesó que terminaría en una cama con él.

Yanina Latorre en "LAM".