Yanina Latorre contó cómo fue la audiencia por la causa con la China Suárez

Yanina Latorre contó detalles de la audiencia que tuvo con los abogados de la China Suárez.

La "angelita" reveló que mantuvo su primer encuentro con los representantes de la actriz, después de la carta documento que envió la actriz de 30 años por sus dichos en LAM sobre el wandagate y sus posteriores romances.

"Estoy matada. Me acabo de levantar. Tuve una semana intensa. Ayer no paré. No me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor", contó en sus redes sociales.

"No puedo decir nada. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre. Igual, se quedaron calladitos. Ya les contaré. Qué sé yo. Igual, imagínense, no es muy difícil. ¡Dios!", agregó Yanina Latorre sobre este litigio.

El filoso descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre

En medio de este entuerto judicial, la China Suárez atacó a Yanina Latorre por cuestionar su rol como mamá.

La angelita la criticó después de su encuentro con Rusherking en un hotel porteño y la acusó de dejar a sus tres hijos solos. "Tiene tres chicos... Cuando sos madre.... ¿No los lleva nunca al colegio? Yo sentiría culpa...", disparó la panelista en LAM.

Luego, la China Suárez compartió un fuerte tweet para cuestionarlo. "Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7. Salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'", tiró.

"Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien". "Dejen de joderme porque no me callo más", agregó.