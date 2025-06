Yanina Latorre contó la crisis que atraviesan las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Tienen miedo de traicionar"

Mauro Icardi obtuvo el permiso de la Justicia para pasar siete días junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Poco antes de las 11 de la mañana, el jugador llegó al edificio Chateau Libertador para retirarlas. Sin embargo, las pequeñas no bajaron hasta el momento y él las sigue esperando. Precisamente, el jueves por la noche, Yanina Latorre había revelado que las niñas se encuentran en una especie de dilema al ver a sus padres tan enfrentados.

El conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. Este viernes, las niñas deben ir por siete días con su padre como lo autorizó la Justicia. No obstante, la conductora estaría impidiendo que sus hijas bajen para ir a la "casa de los sueños" con él. En "Intrusos" contaron que Wanda le habría dicho a una de las abogadas de su ex que las niñas no se encuentran bien en este momento y que tienen dudas de pasar un tiempo con su papá.

En medio de este panorama, Yanina Latorre accedió al documento que revela cómo se sienten las pequeñas en medio de este conflicto. “La cuestión es que las chicas están en dicotomía, tienen miedo de traicionar a los padres”, aseguró, el jueves por la noche, en su programa "SQP" de América.

Además, reveló qué piensan las niñas y apuntó contra la expareja: "Si voy con papá tengo miedo de no ver nunca más a mamá’. Esas son las amenazas de los padres. Por ahí él les dice ‘te voy a llevar a Turquía’ o ella les dice ‘tu papá te quiere llevar a Turquía’".

Con más información en su poder, Yanina Latorre brindó detalles fuertes sobre el mal momento que atraviesan las nenas: “Francesca siente que traiciona a la madre. Por su parte, Isabella, quien logra expresar abiertamente sus temores, los mismos se centran en encontrarse en una dicotomía de ‘mamá o papá’, donde no hay opción de poder contar con ambos progenitores…".

Y recalcó la siguiente frase que se encuentra en el informe: "No pueden contar con los dos al mismo tiempo. O sea, si está bien con la madre está mal con el padre y viceversa”.

Cabe recordar que una vez que las nenas estén con Mauro en su hogar, la China Suárez podrá acercarse a ellas nuevamente pero de forma paulatina. Asimismo, sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, podrán volver a compartir tiempo con Francesca e Isabella. Esto es algo de lo que Wanda está en contra, pero que la Justicia autorizó.

