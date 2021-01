Yanina Latorre diosa a los 51 años: bikini, playa y actitud

Figura reconocida del espectáculo, mujer fuerte y filosa, son algunas de las características que le adjudican a Yanina Latorre sus seguidores. Ahora, lejos de la Argentina, la esposa de Diego Latorre, toma otra posición y se anima a mostrarse sin tabúes a los 51 años en la playa, rodeada de sus seres queridos.

En uno de sus últimos posteos se la puede ver a Yanina luciendo una bikini negra que destaca su figura, aunque la postura que tomó frente a la lente fue la que capturó la mirada de todos sus seguidores, dado que la "angelita" se encuentra relajada en las playas.

También los "Mini-short" dejan al descubierto sus curvas e infartante físico, del cual todos sus seguidores hablaron sorprendidos. "Les tengo algunos tips. Hice algo, de todo lo de Buenos Aires, de casi todo, estoy descansando. El cuerpo se acostumbra y por eso estoy descansando de casi todo. Tomo matecito en la mañana y disfruto, feliz", aseguró la rubia a sus seguidores.

"A una edad adulta, madura, menos, es más. Y le agrego a la señora que está en la casa, que a veces nos critica, que cuando te ponés botox, te das inyecciones, más allá de rellenar las arrugas, mejora la piel. Eso hace que una después necesite menos base porque la piel brilla mucho con esas inyecciones. Por eso después nos ponemos menos base. La base avejenta", son algunos de los consejos que dijo Yanina para mantenerse siempre espléndida.

El feroz cruce entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

Yanina Latorre y Andrea Taboada volvieron a enfrentarse en las redes. Las "angelitas" protagonizaron un verdadero enfrentamiento luego de que se generara polémica con la esposa de Diego Latorre y su decisión de vacunar a su madre en Miami.

"¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", escribió Taboada en Twitter sin mencionar a Yanina pero haciendo alusión directa al accionar de la panelista el pasado fin de semana cuando mostró en sus redes cómo Dora, su mamá, accedía a la vacuna.



Como era de esperarse la respuesta de Yanina llegó y además del picante vino con incógnita: "Cuando haces cosas que no debés...creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe...vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", expuso en la red. "Ensuciar gratis es de mala compañera", agregó.

Pero antes de que Taboada le respondiera, Latorre fue con todo: "Yo soy jodida, tengo mal caracter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito...pero no ando con tipos casados".

Ante la tremenda acusación, Taboada no se quedó afuera y le retrucó su comentario arrobándola:" Ahí la tienen...Palabra? Códigos? No entran en sus valores. Pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!!", cerró.