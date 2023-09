Yanina Latorre fue lapidaria y fulminó a Carmen Barbieri ante las fuertes palabras que tuvo la conductora y los adjetivos calificativos que dijo de la panelista.

En LAM, Yanina Latorre después de ver nuevamente el fuerte descargo y la mañana de furia que tuvo la mamá de Fede Bal en “Mañanisima”. La panelista aprovechó el momento y le respondió.

Yanina Latorre fulminó a Carmen Barbieri en LAM

En la noche del jueves en el programa conducido por Ángel de Brito, Yanina Latorre la panelista más picante, comenzó su descargo: “Yo no me voy a poner a tu altura Carmensita, porque cuando vos sos conductora de un programa de televisión y encara una cámara diciendo estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, saraza. Te gráfica, te muestra tu verdadera personalidad. Te haces la copada y no lo sos”, soltó Latorre.

“Siempre me tiran con un cuerno porque no tiene con que tirarme. Yo nunca nombré tu cuerno”, arremetió Yanina Latorre. “Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, agregó la panelista quien luego recordó el lio que tuvo Fede Bal y Barbie Vélez trayendo a Nazarena Vélez al presente.

Yanina Latorre

“Cuando pasó toda la denuncia de tu hijo me deje operar. Me mandaban los chats, me hacían creer que era una loquita y una toxica. Y yo cómo una pelotuda inmolándome por vos y tu hijo defendiéndolo, acusado de golpeador”, soltó fulminando a la madre y al hijo. Antes de finalizar, Yanina Latorre arrojó: “¿Sabes por que te enojas? Porque sabes tengo razón. Te mando un beso”, cerró a panelista fulminando a Carmen Barbieri.

