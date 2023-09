Yanina Latorre y Fede Bal fueron protagonistas de un fuerte cruce en las redes luego de que la angelita saliera en defensa de la ex del actor, Sofía Aldrey. Un sinfín de chats que tenía Bal con distintas mujeres sumado a las sabanas con olor a sexo y el lavarropas funcionando a las 3 de la mañana detonaron a separación de la pareja.

La panelista se mostró molesta con Carmen Barbieri, Estefi Berardi, quien le está iniciando acciones legales a Latorre por difundir unos chats privados, y Fede Bal, por el chicaneo que tuvieron en “Mañanisima” el pasado miércoles.

Ante esto, Carmen Barbieri salió furiosa contra Yanina Latorre al día siguiente y justificó que ella jamás se burló de la expareja de hijo, Sofía Aldrey y tuvo algunos adjetivos calificativos para la panelista, entre ellos estúpida y tarada. Al mismo tiempo y con la furia del momento, la humorista arrojó que le iniciaría acciones legales.

La metralleta de Yanina Latorre contra Fede Bal en las redes

La olla explotó cuando Fede Bal arrobó en Twitter a Yanina Latorre y exhibió: “¿Esto siempre es así o solo cuando vuelvo al país?”. Ante esto, la panelista le respondió: “No, solo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofí y a mí”, arrojó.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Cómo era de esperarse, el hijo de Carmen Barbieri, le respondió y no fue con al mejor de las ondas. “Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entiendo es tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no”, escribió Fede Bal.

Twitter Yanina Latorre y Fede Bal

Picante cómo siempre y sin guardarse ni una sola palabra, Yanina Latorre le respondió: “¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? ME INMOLE POR VOS CUANDO TE DENUNCIÓ BARBIE. Te defendí siempre. Querías que te aplauda con los chats y Sofía? CONMIGO NO FEDERICO. Contame una mentira que haya dicho sobre vos”, fulminó a panelista.

Twitter Yanina Latorre y Fede Bal

El cruce de Yanina Latorre y Fede Bal quedó ardiendo en las redes. Por su parte, Carmen Barbieri le advirtió que le iniciaría acciones legales a la panelista, una más sumada a la de Estefi Berardi.

