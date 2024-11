Todo parece indicar que la China Suárez cortó todo tipo de vínculo de Lauty Gram, que recientemente fue vinculado con Valentina Cervantes ya que supuestamente le habría escrito por redes sociales, y que L-Gante y Wanda Nara realmente van en serio en cuanto a lo que mostraron durante el último en redes sociales y con su viaje por Brasil. Una de las razones por las que la expareja de Mauro Icardi se habría enojado con el cantante es por haberse juntado y hecho una canción con la madre Magnolia y Amancio Vicuña.

Si bien eso quedó atrás, un producto audiovisual de origen argentino convocaría a los dos artistas y sería el debut del oriundo de General Rodríguez en la actuación, caso contrario para la progenitora de Rufina Cabré que ya tiene vasta experiencia en el ambiente de la pantalla chica y grande.

La China Suárez y L-Gante.

Una serie de Netflix juntaría a la China Suárez con L-Gante

Post vacaciones con Jamaica y Wanda Nara, L-Gante volvió a nuestro país y retomó su rutina. Entre las primeras apariciones públicas se encuentra en Olga con una camiseta del Fenerbahçe turco, clásico rival de Galatasaray y el conjunto que tiene como ídolo y donde se desenvuelve futbolísticamente Mauro Icardi, siendo una especie de "provocación". Por otro lado, la China Suárez continúa con sus proyectos personales tanto en el cine, series y musicales.

En esta oportunidad, Netflix estaría juntando al cantante de la cumbia 420 con la excompañera de vida de Nicolás Cabré en una serie producida por Sebastián Ortega y Pablo Cullel y que también tiene la participación de Valentina Zenere.

Según algunos datos que se pudieron conocer el spin off de "El Marginal", L-Gante tendría una breve participación en esta seria a estrenarse durante el 2025 y la novia ficticia sería interpretada por Carolina Kopelioff. Esto ocurre en un contexto que se sumerge en cuestiones sociales y culturas de la actualidad de nuestra nación.

El factor más importante es que la China Suárez podría llegar a compartir set de grabación con el novio de Wanda Nara. El ex de Tamara Báez supuestamente realizó la petición de no tener que convivir a la hora de grabar con la artista para prevenir incomodidades. De esta manera, los dos no habrían cruzado y todas las filmaciones habrían sido estratégicamente pensadas que esto no se dé. Todo esto toma mayor magnitud debido a que la madre de Magnolia y Amancio Vicuña fue la tercera en discordia del matrimonio entre la ex de Maxi López y Mauro Icardi.

BL