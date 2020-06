Yanina Latorre hizo una desconocida revelación sobre el pasado de Guille Valdés

La separación de Guille Valdés y Marcelo Tinelli generó una fuerte repercusión y gran sorpresa. Después del comunicado oficial del conductor de ShowMatch, en Los ángeles de la mañana dieron detalles de la ruptura.

Pero fue Yanina Latorre quien se animó a hablar del pasado de la empresaria y dio un detalle desconocido de cuando estaba en pareja con Sebastián Ortega. "Ortega se portó muy mal con ella. Guillermina no la pasó bien. Estaba confinada en un country, le costó mucho salir de ahí, alquilarse un departamento. Cuando quiso ir a buscar sus cosas, no pudo entrar porque no la dejaban”, expuso Latorre. Y agregó: “En un momento, no tuvo dinero. Vivía en un country muy conocido y le fiaban la comida en el supermercado", contó la esposa de Diego Latorre.

“Cuando pasó todo esto con Ortega, que estaba muy enojado, la tenía confinada en un country. Él no iba en toda la semana porque trabajaba en Capital y tenía un departamento acá. Nunca la dejó trabajar”, agregó la panelista.

Luego, Yanina se refirió a cómo le cambió la vida a la rubia desde que comenzó su relación con Marcelo Tinelli. "Cuando ella conoce a Marcelo empezó a laburar enseguida, volvió a ser modelo, hizo una obra de teatro en la que estaba muy en bolas. Empezó a hacer todo, pobrecita, porque mucho tiempo estuvo como muy escondida”, disparó.