Yanina Latorre reveló lo que le dijo la mamá de Tini Stoessel, cuando le dijo que iba contar el romance con Rodrigo de Paul

Yanina Latorre estuvo en Intrusos y habló de la polémica del momento. Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Camila Homs. Todos en la mesa querían saber los detalles y la veracidad de su versión "prolija" de cómo el jugador se vinculó con la cantante.

La panelista mantiene su postura y dice que cree en su versión de cómo y cuándo se conocieron Tini de De Paul; una versión que ella misma investigó y hasta usó a su esposo Diego Latorre para entrar en contacto con otras fuentes y así contrarrestar los datos que tenía.

Yanina Latorre reveló lo que le dijo la mamá Tini Stoessel, cuando le dijo que iba contar el romance con Rodrigo de Paul.

Luego de afirmar que Tini y De Paul, por la información que ella tiene, empezaron a hablar en septiembre del 2021, Yanina afirmó que una vez se estaba en puerta todo el escándalo para salir a la luz, ella habló con Mariana, la madre de Tini y le contó todo lo que sabía.

«Yo soy muy amiga de Mariana, y yo laburo de esto. Desde que empezaron los rumores, nunca, nunca le pregunté a Mariana por el romance. Yo llamé a Mariana y le dije: "Nunca te hablé de esto, ni te lo pregunté, pero yo tengo esta historia y mañana voy a salir a contarla, para que no te enojes y no piensen que vos me la dijiste y me contestó: “Tranquila”».

Yanina Latorre reveló lo que realmente siente por su compañera Estefanía Berardi

“A mí Estefi me cae muy bien, fuera del aire es divertida. Entiendo el papel que hace”, y agregó, “Me escribe todos los días y me pide consejos”, expresó Yanina Latorre.

Yanina Latorre entiende lo que Estefanía hace, pues es nueva como panelista y está viviendo todo el tema de los levantamientos de las peleas en los portales, pero también reconoció que la información que la panelista aporta al programa, no es mala. “La información que ella trae no es mala, es mucho más de redes , creo que no tiene el camino nuestro de la información, de chequear, de hablar con los protagonistas…”, cerró la panelista.