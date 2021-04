Yanina Latorre reveló los motivos de su enfrentamiento con Jorge Rial

Yanina Latorre y Jorge Rial mantienen un complicado enfrentamiento hace ya varios años. El periodista y la "angelita" se enfrentaron en reiteradas ocasiones y los motivos de esta enemistad fueron revelados este miércoles en LAM.

En medio de la polémica separación de Horacio Cabak, Yanina Latorre contó que su mala onda empezó en el momento en el que ella enfrentó la infidelidad de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

“Mi pelea con Rial viene por eso. Porque cuando a mí me pasó lo que me pasó, donde yo era la víctima, los primeros días hablé muy bien con él, me dijo que esa era la letra chica del laburo que nadie me había contado, fue divino, me consoló, y trató el tema con cuidado”

Luego, Yanina dio más detalles: “Él quería una nota conmigo, un mano a mano, y no se lo di porque trabajo acá en LAM, porque eltrece no me presta y porque no se me cantaba sentarme a hablar en lo de Rial. Le dije que todo bien, que ya había hablado en LAM, que para mí eso era un dolor. A partir de ahí empezó una venganza morbosa contando detalles. Porque nosotros acá no estamos contando detalles escabrosos. Rial hizo un reality”.

El descargo de las "angelitas" contra el programa de Jorge Rial

La separación de Horacio Cabak también provocó una guerra entre canales por el tratamiento que le dieron en los diferentes programas sobre la ruptura.

“Son todos tan machistas y cagones que no se animan a hacer el tema como hicieron otros que involucraban principalmente a mujeres, como Yanina, Pampita, Jimena Barón, Cinthia Fernández, Amalia Granata, y puedo seguir la lista”, dijo Ángel de Brito sobre cómo manejaron la información.

Luego, Yanina Latorre agregó: “Anoche en TV Nostra tocó el tema. Dijo que lo que le pasó a Horacio le pasa a cualquier tipo. Pero no le pasa a cualquier tipo, porque cuando le pasó a mi marido lo destrozó”.

AM