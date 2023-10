Sofía Clerici y Martín Insaurralde se convirtieron en el foco de todos los medios desde que este sábado se viralizaran imágenes y videos en los que se los veía juntos en un yate navegando por Marbella. El escándalo fue tal, que el ex de Jésica Cirio renunció a su cargo de Jefe de Gabinete.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Las teorías de Yanina Latorre

Varias celebridades comenzaron a opinar al respecto, sobre todo porque en un principio se creía que Martín Insaurralde había gastado miles de dólares en los lujos que se dio junto a la modelo. Sin embargo la influencer publicó un descargo en sus redes para aclarar que no había sido así. "El barco es de un amigo de mi hermana", señaló. Y agregó: "Las cosas que tengo, como carteras y relojes, me las compré solita".

Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Yanina Latorre fue una de las famosas que quiso hablar al respecto y eligió las Historias de Instagram para hacerlo.

La angelita, notablemente enojada, contó que ella tenía dos teorías sobre lo sucedido.

Por un lado, la mamá de Lola Latorre indicó que para ella pudo tener que ver con despecho y extorsión. "Ella qué profesional (...) Videito, fotito, metió todo. Y ya había hecho el cuentito hace un mes en Marbella", indicó. Y agregó: "Ayer subió, lo levantaron y lo bajó. En sus Historias de ayer medio que pedía un auto, más carteritas...".

Sofía Clerici.

"Y si no fue una extorsión, ella no lo va a vender a él gratis, porque se le acaba el negocio", continuó Yanina Latorre. Y continuó: "O lo extorsionó porque él no habría accedido en algo, o la torta que le pusieron para que subiera todo y después lo borrara".

Sofía Clerici.

De esta manera, Yanina Latorre expuso sus dos teorías con respecto al gran escándalo del fin de semana, que involucra a Martín Insaurralde y Sofía Clerici y que, seguramente, durará varios días más.