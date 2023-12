Yanina Latorre y Estefi Berardi protagonizaron varios cruces desde que comenzaron a trabajar juntas en LAM. Sin embargo, todo empeoró cuando la panelista de Mañanísima demandó a su colega tras el lavarropas gate. Recientemente, la justicia sobreseyó tanto a la angelita cómo a Sofía Aldrey.

Ahora, durante el ciclo de Ángel de Brito decidieron escuchar un nuevo móvil de Berardi que indignó a Yanina de tal manera que decidió apuntar contra ella nuevamente. Luego de que sus compañeras dijeran su opinión, Latorre expresó sin filtros: "Cada vez miente más, inventa más cosas, ahora dice que yo robé, es una piba con problemas, es siniestra, es cínica. Yo no robé nada, encima no mostré lo tuyo. Estás obsesionada conmigo porque vos querías laburar acá y no servís para nada, te dieron el olivo muy rápido y muy fácil, estás en otro lado que no te ve nadie".

Imagen reciente de Yanina Latorre.

"La exmujer de Fede Bal acaba de decir que es verdad, que lo vio, que Estefi siente vergüenza por haber estado con él y que seguramente estaba de novia", continuó con enojo Yanina y le recordó a Estefi: "No te olvides que en enero a mí me llegó una foto tuya y me rogaste que no la publique. Se ve que jugabas a varias puntas. No te olvides porque también tengo tus chats y audios rogándome que no publique nada tuyo cuando te fuiste a Brasil".

Por último, Yanina Latorre terminó de destrozar a Estefi Berardi en LAM: "Tenés poca memoria, porque yo encima no te vendí, te cuidé, te protegí... Yo no mostré tus chats y estás obsesionada conmigo porque nunca vas a llegar a ser como yo, porque para ser como yo hay que ser pensante, locuaz e inteligente, y vos tendrías que volver a nacer. Seguí mintiendo que así te va".

Qué dijo Estefi Berardi en el móvil de LAM

Lo primero que aclaró la polémica panelista ante Alejandro Castelo, el cronista del ciclo, fue lo que le habría dicho la justicia: "La Justicia fue contundente, dijo que no existieron los hechos, que no había nada mío, y Sofía dijo lo mismo".

Además, Estefi Berardi contó por qué decidió denunciar a Yanina Latorre: "La denuncia penal es porque Yanina contó al aire que ella mandó a filmar una computadora ajena, donde supuestamente había algo mío, entonces yo lo tuve que denunciar, porque eso es robar. Yanina dijo que Sofía filmó una pantalla donde había cosas mías, y Sofía dijo que eso no sucedió y que no vio nada... O sea, las dos estamos diciendo lo mismo, la que decía otra cosa era Yanina".

J.C.C