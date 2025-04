Zaira Nara este jueves 3 de abril brilló con un look sastrero con las botas ideales para la nueva temporada. La hija de Nora Colosimo y Andrés Nara publicó las imágenes de su última producción fotográfica y con ellas sorprendió con su outfit canchero y otoñal.

La modelo compartió a sus 8,4 millones de seguidores en Instagram un carrusel de fotos y un video combinando colores, texturas y calzados para lograr sus características vestimentas elegantes y cómodas.

Zaira Nara

Así es el conjunto sastreso que Zaira Nara lució con las botas de la temporada

Con un estilo diseñado por su asesora de imagen Anita Korman, Zaira Nara lució un vestuario ideal para eventos formales durante el día. El conjunto consiste en un jersey en color negro y un blazer oversize junto con una pollera corta gris sintética.

No obstante, lo más llamativo de su look fueron sus botas. Estas últimas son de gamuza y cuentan con un particular diseño con volados en su caña. Zaira a su vez añadió a su look unos lentes de sol espejados de marco rectangular que le otorgaron un estilo más urbano al look.

Las botas, además, cuentan con una cremallera en color plata que además de facilitar al calce, también complementa con un aire chic al look. La modelo se decantó por no llevar accesorios y únicamente sacar a relucir sus prendas.

Estas últimas pertenecerían a la firma textil Tucci, para la cual la modelo se prestó a la sesión de fotos. En cuanto a su beauty look, Zaira lució un make up con tonalidades crema y amarronadas destacando sus facciones. Su larga cabellera se presentó suelta y lacia como es usual en sus looks y no realizó mayores cambios.

La influencer decidió reversionar el clásico estilo sastrero y le añadió unas botas que son poco usuales en este tipo de looks, se trata de unas llamativas botas caña media de gamuza con volados y pliegues. Este ítem promete arrasar tanto en las calles como en las pasarelas tanto en otoño como en invierno de este 2025.

Zaira Nara

Zaira Nara lució con las botas de la temporada el clásico conjunto sastrero, pero de forma reversionada. La reconocida modelo argentina de 36 años que recientemente celebró el cumpleaños de su hija Malaika, decidió salirse de la norma de estilo de este tipo de conjuntos y experimentar con un nuevo calzado que promete ser un éxito.

C.G.