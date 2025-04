Zaira Nara es una fanática de los diferentes estilos que se imponen en el mundo de la moda. Desde la elegancia, hasta la cowgirl o cutie, la modelo no duda en poner a prueba diferentes prendas de ropa para armar combinaciones para todos sus seguidores y gustos diferentes. Por eso, en su cuenta de Instagram, demostró el look ideal para una salida al aire libre, que combina lo mejor del estilo old money con preppy, y se llevó los halagos de todos los amantes fashionistas.

El old money y lo preppy, según Zaira Nara

Zaira Nara es una de las modelos más importantes de la Argentina, no solo por su presencia en varias pasarelas, sino por su forma de elegir los looks que prepara. La hermana de Wanda Nara no tiene miedo de jugar con los diferentes estilos, a pesar de que tiene sus favoritos. Con combinaciones vaqueros, tiernos, elegantes o jugados, ella marca lo mejor de cada prenda y le da una oportunidad a los gustos de todos sus seguidores, que la siguen por su carisma y sentido fashionista.

Sin embargo, en las últimas horas, se destacó por demostrar una combinación perfecta entre el old money y lo preppy. Por un lado, el primero es una tendencia de moda que se caracteriza por la elegancia, la sobriedad y el lujo discreto. La forma de vestir de las clases altas de Estados Unidos y Gran Bretaña son su mayor inspiración, y los colores neutros son los más elegidos. Por el otro lado, el preppy le da importancia a las grandes universidades norteamericanas, con un modo de vestir escolar, pero manteniendo lo sofisticado y atemporal.

Teniendo estos dos estilos muy elegidos, la modelo decidió lucir una combinación para un día al aire libre, que la mantiene fresca y a la moda. Zaira lució un buzo de futbol, con diseño elegante y cuello, azul y blanco. El mismo lo matcheó con una pollera campana, de tablas, que continúa con ese estilo escolar-universitario. Para cerrar, decidió lucir unos mocasines negros, con unas medias blancas notorias, que remarcan el estilo preppy que eligió.

Sus seguidores no dudaron en destacar el look como uno de sus favoritos, y Zaira Nara volvió a dar cátedra de cómo lucir una combinación de diferentes estilos. La modelo no duda en poner a prueba sus gustos por la moda y las prendas que tiene en su ropero. En su cuenta de Instagram, comparte sus atuendos favoritos y marca cuál es la clave para formarlos. Por eso, es de las influencers más elegidas por todos y que recibe mayores comentarios a la hora de probar sus outfits.

