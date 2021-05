Zaira Nara recordó su relación con Diego Forlán: "Tenía muchas inseguridades"

Zaira Nara visitó el living de Jey Mammon, y en un divertido y distendido ida y vuelta con el conductor habló sobre su pasado, en particular sobre su relación con Diego Forlán, el deportista con quien casi pasa por el altar.

Todo comenzó cuando Jey indagó en el salto a la fama de Zaira, que justo coincidió con la ruptura de esa mediática relación con el futbolista. “Esa fama como que te sentís medio raro me llegó de una manera fea, después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, reveló sobre ese difícil momento en el que la crisis la hizo cancelar su boda.



“Yo era muy chica y me sentí invadida. Pensé ‘esta es la parte mala’, porque hasta ahí era todo divertido”, agregó sobre esa etapa de su vida. "Estaban todos los sanguchitos preparados para meter en el horno. Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un dia dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años'", agregó con humor.

Hoy Zaira está en pareja con Jacob Von Plessen con quien es mamá de Malaika y Viggo.

Zaira Nara habló de la relación con su padre: "Me molestó que quisiera ser famoso"

“Hoy la relación está bien. Tuvimos tormentas. Nunca peleados, pero sí un distanciamiento y mucho lío. Viste que cuando se mete la gente… Mi papá tuvo un momento de exposición que para nosotros fue raro. Yo siempre igual lo entendí”, aseguró la modelo y conductora y siguió hablando del tema sin problemas.

“Cada uno elige qué hacer y justo lo dije en una revista. Si yo elijo los medios, ¿por qué me voy quejar de que él los elija? Es chocante por ahí para una hija que tu papá se haga famoso y me molestó en su momento, pero después me di cuenta que yo no podía controlar si él salió o no en una nota”, dijo.

“Ahora estamos bien, pero nunca hubo una pelea. Siempre nos hablamos, siempre estuvo para pedirle un consejo. Pero eso tuvimos que transitarlo, pero más de madurar todos. Uno pretende algo de un padre pero yo también hago lo que quiero con mi vida”, explicó.