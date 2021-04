Así festejó su cumple Malaika, la hija de Zaira Nara: sirenas y princesas al aire libre

Malaika, la hija de Zaira Nara y Jacob Von Plessen cumplió cinco añitos y lo festejó a pura diversión y al aire libre.

“La sirena más hermosa cumplió 5 años”, escribió Zaira en su cuenta de Instagram para celebrar a su pequeña. La modelo y conductora mostró un pantallazo de lo que fue la celebración de su hija junto a un grupo de amiguitas.



El festejo fue en la casa de zona Norte de la hermana de Wanda Nara, y el tema central fueron "sirenas y princesas". Así se pudo ver una torta decorada con la temática, también estrellas y globos de colores y todas las asistentes al cumple vistieron un traje con mucho brillo, tul y hasta alas a sus vestidos,

Junto al pequeño Viggo, su hijo menor, y a su pareja, Zaira le cantó el feliz cumpleaños a Malaika que estaba muy feliz junto a su torta.

Andrés Nara se reencontró con Zaira tras un año y medio y pudo conocer a Viggo, su nieto

Luego de esperar más de un año y medio para reencontrarse con su hija Zaira Nara, Andrés Nara pudo celebrar por partida doble ya que conoció a su nieto Viggo a quien por la pandemia nunca había podido ver ni poder abrazar como todo abuelo desea hacerlo con sus herederos más pequeños.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el empresario dio los detalles de ese encuentro, casi quebrado por el llanto de emoción: "Te comento algo que no lo sabe nadie y te lo cuento a vos. Estuve con Zaira, con Viggo y Malaika. Pasamos unos días muy lindos. Fue hace cuatro días. La pasamos re contra bien. Viggo cumplió un año y nació en una fecha muy justa por la pandemia y no lo conocía. Malaika cumplió cuatro años“, comenzó diciendo.

“La sensación de que mis nietos quieran verme. Uno se sensibiliza, quizás son los años y fue muy lindo. A Zaira no la veía hace un año y medio y un poco más también. Pude tenerlo a Viggo en brazos y reíamos con la nena en la plaza porque es una guerrera. Salta, corre, fue un momento muy agradable. Y cuando lo vi por primera vez al nene me dijeron que se parecía a mí. Ellos dicen eso, que se parece a mí. Es una sensación muy rara. Fue un shock. Son sensaciones en la vida que uno no se va a olvidar más“, concluyó.