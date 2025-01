Zaira Nara luce increíbles looks en Punta del Este. Desde que viajó hasta allá, comparte en su cuenta de Instagram lo mejor de la moda para podes disfrutar días de calor y momentos en la playa. Entre cómodas zapatillas y estampados inesperados, la modelo decidió ir más allá y decirle chau al calzado clásico. Por eso, en esta ocasión, mostró los mejores zapatos de red que se volvieron la joya de esta temporada 2024-2025.

Zaira Nara mostró los zapatos de red que son la joya de la temporada

En las últimas semanas, Zaira Nara disfrutó de la belleza de Punta del Este, junto a Facundo Pieres. La pareja le dio la bienvenida al verano 2025 en José Ignacio, uno de los destinos preferidos de las celebridades. Ambos recorrieron el pueblito, fueron a la playa y se mostraron sonrientes juntos. En un principio, fueron acompañados por sus amigos, pero en los últimos días decidieron ir solos. Ambos estaban relajados y en total complicidad, mientras disfrutaban de una jornada a pleno sol y también amor.

Sin embargo, la modelo debe seguir trabajando en el mundo de la moda y siguió mostrando los mejores looks para los días de altas temperaturas. En diversas fotos en su cuenta oficial de Instagram, le dio la bienvenida al estampado, las polleras largas y los únicos accesorios que son ideales para la playa. Pero hubo una prenda que llamó la atención de todos sus seguidores y se llevó los reflectores: unos zapatos de red.

En varios posteos, se la vio con unos zapatos cerrados, que se cerraban con una hebilla. Estos eran todos hecho de red, y se destacaban por su color rojo pasión. Si bien lo mostró en varios posteos, Zaira Nara decidió combinarlo con un look único que se volvió su favorito. El calzado quedó perfecto con un jean suelto y un suéter rojo y verde. Por último, cerró el look con sus clásicos lentes de sol y un sombrero claro con detalles en rojo y verde, al igual que el abrigo.

De esta manera, la modelo le dio una nueva oportunidad a zapatos originales, que permiten sentir la frescura del día, pero te protegen más que las sandalias. Los usuarios en redes sociales coincidieron con Zaira Nara y halagaron todos sus looks. Ella continúa en su viaje en Punta del Este, ahora acompañada por sus hijos. Mientras tanto, revela nuevos looks de una campaña que está realizando. Por eso, expresó en un posteo: "Familia, vacaciones, trabajo y amor. Mi lugar en el mundo que reúne todo lo que me hace feliz".

A.E