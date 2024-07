Todas las imágenes del polémico sótano de Gran Hermano Chile

Gran Hermano terminó en Argentina, sin embargo, una nueva edición comenzó en Chile y se viralizaron las imágenes del nuevo y polémico sótano que implementara el reality para que los participantes la pasen mal dentro del ciclo.

La conductora del famoso programa internacional detalló al mostrar los detalles de la casa: “Este es el sótano, lo estrenamos en esta segunda temporada de Gran Hermano y es un lugar que no tiene ninguna comodidad”.

Imágenes del sótano de Gran Hermano Chile.

Pero eso no fue todo, ya que Diana Bolocco también reveló que ahí vivirán los participantes que pierdan las competencias: “Tiene poca comida y me imagino que los jugadores van a darlo todo en las competencias para no tener que vivir en el sótano”.

Gran Hermano Chile empezó este último viernes 12 de julio luego de que Bautista Mascia se consagrara campeón de la edición 2023 que se realizó en Argentina, conducida por Santiago del Moro. El sótano aún no se utilizó, pero los participantes intentarán evitarlo a toda costa.

Dónde se puede ver esta nueva edición de Gran Hermano

Al igual que la versión Argentina, el reality chileno se podrá ver a través de distintas plataformas de streaming, como por ejemplo Directv Go. Los usuarios de estas aplicaciones podrán ver lo que ocurre en la casa más famosa las 24 horas.

Pero eso no es todo, ya que a través del canal de streaming "All Access" se podrán ver las reacciones a las galas en vivo del certamen como ocurrió en la edición Argentina.

J.C.C