Bautista Mascia logró coronarse campeón de Gran Hermano sin generar conflictos y polémicas como si lo hicieron algunos como Emma Vich, Juliana Scaglione. El ganador de la casa más importante de país se enamoró de Denisse González; la cual en una parte del programa coqueteó con Alan Simone, el cual terminó estando con Sabrina Cortez.

Por qué Denisse González asegura que se terminó el amor con Bautista Mascia

Pero luego de un tiempo decantó en fijarse en el uruguayo con quien compartió varios momentos en la casa antes de ser eliminada del certamen. Pero el amor entre ellos se fortaleció a pesar de la distancia ya que ambos seguían pensando en el otro. Tan así que casi al final del certamen, Denisse González ingresó a la casa y se casó con Bautista Mascia, donde a ambos se los vio felices y muy enamorados.

Las declaraciones de Denisse

Hace unos días Denisse González rompió el silencio y con ello posiblemente también el corazón de Bautista Mascia, al confesar que no está enamorada del ganador de Gran Hermano. Esto ocurrió cuando Gastón Trezeguet le consultó si realmente ama al jugador y ella tuvo una dura respuesta.

“Si, si, he estado enamorada cuando era más chica, pero ahora yo no sé si tanto el enamoramiento, sino que para mí es… Ay, me ponés entre la espada y la pared, Gastón… Es amor, directamente. El enamoramiento es en los primeros meses donde estás re cegado, no ves nada. Después está el amor, que es te amo con tus defectos. Yo estoy en esa, lo conozco y lo amo como es”, determinó muy segura Denisse González.