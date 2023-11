La historia de Guillermo Zapata, el dueño del restaurante más famoso en Los Ángeles que decidió apostar por el cine argentino

Guillermo Zapata decidió instalarse en Los Ángeles en pleno auge de su carrera como actor. Antes de enamorarse de la ciudad dorada de Estados Unidos, había entrado por la puerta grande en Argentina y trabajó en importantes ficciones como Clave de Sol y Rebelde con Ricardo Darín.

Pero lo que podría definirse como el inicio de una carrera auspiciosa, tuvo un giro inesperado cuando visitó LA. En ese momento, tenía 22 años y muchos deseos de progresar. Sin dinero, sin hablar inglés, Guillermo Zapata se abrió su propio camino en el lugar que lo enamoró del minuto cero. Ahora, es dueño de Sur, un restaurante reconocido en todo el mundo, en el que diversas figuras de Hollywood van a comer.

Guillermo Zapata

Empezar de cero fue su lema y lo que hoy lo define como un empresario exitoso. Sin embargo, su progreso no fue tocado por ninguna varita mágica, sino parte del esfuerzo y la perseverancia. "En el 92 me tomé una pausa de la actuación. Me tomé unas vacaciones y conseguí una visa de turista. Fue un cambio muy fuerte el que sentí en esos diez días de vacaciones. Decidí algo muy complicado, porque estaba sin dinero, sin saber inglés, pero con un deseo enorme de aprender. Fue con el objetivo de crecer como persona, de buscar lo que se dice imposible. Conocer el más allá, adaptarme y aprender", dijo Guillermo en exclusiva para CARAS.

Guillermo Zapata en Sur, su exclusivo restó de Los Ángeles.

Lucas Bocchino, Andrea Frigerio, Guillermo Zapata y Fini Bocchino en Sur.

Guillermo Zapata

De esta manera, el actor dejó de lado ese título y se convirtió en lavacopas de un restó, en el que aprendió a hablar el idioma y en el que también conoció los pormenores del rubro. Las vueltas de la vida hicieron que en 1998, con todo este camino aprendido, pasó de ser empleado para comenzar a ser dueño de Sur, un local en el que ya lo visitaron Madonna, Britney Spears, Angelina Jolie, Al Pacino, Sylvester Stallone, entre otros.

Sur también fue parte del reality show The Real Housewives of Beverly Hills, en el que también se muestra la vida de los empleados del lugar.

Volver a la actuación

Antes de instalarase en Estados Unidos, Guillermo Zapata estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Aunque parece que la actuación haya quedado en suspenso, las herramientas de este aprendizaje le sirvieron para llevar adelante su restaurante. "El hecho de ser actor, me facilitó la fortaleza y la manera que me podía comunicar con la gente", dijo sobre su rol de empresario.

Guillermo Zapata en su papel de Don Aldo en Lennons.

Guillermo también sintió el bichito de su viejo amor correr por sus venas y las ganas de volver a Argentina para invertir en el cine nacional. Previo a esto, Zapata buscó su lugar en una escena tan competitiva como la de Hollywood, se unió a la Sindicato de Actores del país e hizo más de 200 comerciales.

Junto a Betiana Blum.

Pero la necesidad de conectarse con el público vernáculo, volver a Argentina se hizo más fuerte. "Hice short filmes en los cuales actuaba y producía, como para empezar a sumergirme en el mundo del cine. Comencé a armar mi propio largometraje, conectarme con el director, armar el guión. Todo lo que aprendí en el mundo gastronómico, lo transformé", aclaró.

Lennons.

De esta manera, se conectó con José Cicala, fotógrafo de famosos, con el que lanzaron la primera producción: La sombra del gato (2019). Este filme, del que él también actúa, reunió a la figura internacional Danny Trejo, junto a Miguel Ángel Solá, Rita Cortese, Maite Lanata, entre otros. "Comencé con todo y eso me facilitó y me dio credibilidad para hacer mas películas", aseguró.

Desde ese impulso, el sendero del cine se llenó de propuestas y apareció Lennons, una película en la que actúa Gastón Pauls, Betiana Blum y la ex Gran Hermano, Griselda Sánchez y que fue estrenada en octubre y El encantador con Arturo Puig, Rodrigo Noya y Griselda Sánchez.

Con el impulso de crecer y apostando también al cine independiente, Zapata lanzó Las Nubes, que se estrenará pronto en festivales internacionales y que, esta vez, está dirigida por Eduardo Pinto con Andrea Rincón, Diego Cremonesi, Patricio Contreras, Daniel Fanego y un elenco estelar.

Guillermo Zapata

"Las películas independientes son difíciles de hacer. Hacer arte sin tener una salida anticipada, es un riesgo que se toma. Soy una persona que tomo riesgos, que estoy con los pies en la tierra. Me gustaría hacer más trabajos, seguir aportando mi granito de arena en el país", aseguró sobre su futuro.

El amor por Argentina hizo que Guillermo Zapata elija volver y apostar a un futuro que para muchos es incierto. Aunque las posibilidades parecen cada vez más complicadas, para él los grandes progresos comienzan cuando uno deja de temer a "morir y nacer de nuevo". "Si uno está dispuesto a hacer eso, va a poder triunfar en cualquier parte del mundo. Sigan creyendo que Argentina, va a crecer, va a cambiar, tiene que cambiar".