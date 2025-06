Revelaron la fecha de estreno de Menem, la serie, con tráiler incluido

En los últimos días, se habló de la suspensión de la serie de la vida de Carlos Menem, realizada por Prime Video. La misma habría ocurrido por una decisión de la Justicia que, días más tarde terminó habilitando el estreno. En este contexto donde se pudo comenzar a revelar las noticias, la plataforma lanzó el primer trailer y con eso confirmó cuándo será la fecha de estreno de la producción que tiene a Leonardo Sbaraglia como protagonista, y sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

Primer trailer de "Menem", la serie: ¿Cuándo se estrena?

Desde hace unos años, se confirmó que Primer Video iba a realizar la serie "Menem", la misma que sigue la trayectoria política y personal de Carlos Menem. El mismo prometía contar la historia desde sus orígenes humildes en La Rioja hasta su llegada a la presidencia de la Argentina durante los años 80 y 90. Sin embargo, el mismo contó con varios problemas y hasta una cancelación por parte de la Justicia. Durante algunas semanas, se consideró que no se podría ver el estreno, pero, finalmente, lo habilitaron y la plataforma reveló la fecha de emisión.

La serie cuenta con la actuación de Leonardo Sbaraglia, como Menem; Griselda Siciliani como Zulema Yoma, la esposa; mientras que actores como Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y Campi completan el elenco. Mariano Varela fue la mente maestra de crear y producir este proyecto de ficción, que trae algunos de los episodios esenciales de la vida del expresidente.

El trailer comienza con la campaña realizada por el entonces candidato, mientras iba casa por casa repitiendo la frase: “Si nadie me conoce, nadie me va a votar”. Entre su ascenso al poder y las transformaciones económicas y sociales que definieron su mandato, la historia podrá ser vista por todos los usuarios de Primer Video en una fecha muy especial para los argentinos: el 9 de julio, Día de la Independencia. Esto dejó que las redes sociales dieran su opinión al respecto y no faltaron los comentarios.

Tras meses de espera, finalmente la Justicia dio el visto bueno para que se disfrute del estreno de la serie. Bajo la dirección de Ariel Winograd, y con fecha de estreno para el 9 de julio, Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, y muchos más se pusieron en la piel de personajes de la historia argentina, para representar en la ficción lo que fueron algunos de los años vividos durante el mandato del expresidente Carlos Menem.

