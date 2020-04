Seis historias de Hollywood que se repiten hace más de 100 años

Los remakes de grandes clásicos son la forma en la que Hollywood recurre a sus éxitos para llevar algo "fresco" a la pantalla grande, sin embargo desde que existe esta meca del Cine la lógica ha sido repetir hasta el cansancio, y sin que nadie lo advirtiera, las mismas seis historias.

Historias Ícaro

En estas tramas, el héroe se va olvidando de su integridad y sus virtudes osea todo lo que conforman sus cualidades en general, de aquí parte un golpe de caída para el personaje. Desde el clásico El ciudadano Kane, pasando por Scarface y Boardwalk Empire, hasta la más reciente Once Upon a Time in Hollywood, todas ellas presentan este tipo de historias.

Historias Orfeo

Estas historias suelen terminar con finales no muy felices, en donde el personaje principal regresa a su casa derrotado o de alguna forma perdió lo que había ido a buscar como le sucedió a Orfeo, el Dios de la música, en su viaje de ida y vuelta al infierno. Las películas de Hollywood que podrían ser consideradas como historias Orfeo son: Taxi Driver, Schindlers List y El silencio de los inocentes.

Historias Cenicienta

Estas historias tratan de heroínas que empiezan siendo personas humildes y después se enfrentan a obstáculos sin renunciar ni negar de donde vienen, al final, el protagonista siempre recibe su recompensa. Las películas de Hollywood que podrían ser consideradas como historias Cenicienta son: Pretty Woman, Annie y Los juegos del hambre, entre muchas otras.

Viajes iniciáticos

Estas historias consisten en la plena madurez personal. Son filmes de autodescubrimiento que conducen a finales felices aunque muchas veces también pueden acabar en tragedia. Ejemplos de estas tramas son Little miss Sunshine, Stand By Me, Easy Rider, Rebelde sin causa, entre otras más.

El objeto mágico

El héroe o protagonista se mantiene aislado del mundo real, siguiendo sus rutinas y su propia vida. Llega a un punto en el tienen que perseguir su objetivo, pero de repente se lo arrebatan y este tiene que buscar la forma de recuperarlo. El problema es que casi siempre sus enemigos principales son personas muy cercanas a ellos. Las películas de Hollywood que podrían caer en esta categoría son: Star Wars, El señor de los anillos, El mago de Oz, básicamente, las clasificadas como fantásticas o de ciencia ficción.

Chico conoce chica

Consiste en el encuentro inesperado entre dos personas y que al instante se sienten atraídos el uno por el otro, cuando inesperadamente ocurre algo que los termina separando por un tiempo. Son los filmes que encajan dentro de historias de romances imposibles y de desencuentros. Un ejemplo de ellas son películas como Tienes un e-mail, Cuando Harry conoció a Sally, El lado bueno de las cosas, Crazy Stupid Love, entre otras.