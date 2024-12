A días de terminar el 2024, el servicio de streaming líder a nivel mundial estrenó este 21 de diciembre a "El juego del calamar 2" y los fanáticos pudieron comenzar a disfrutar de la segunda entrega de la serie más vista dentro de Netflix. Lo cierto es que a tan solamente unos días de su lanzamiento y mostrar la disponibilidad de sus capítulos ya cuenta con una crítica de un portal autorizado como es la BBC.

Cabe recordar que en 2021 esta serie dio a conocer su historia por primera vez a nivel mundial y rápidamente se convirtió en la más observada por espectadores que abonan mensualmente un monto para tener acceso al amplio catálogo de contenidos audiovisuales. Luego, llegó a colocarse entre lo más visto de la plataforma online y generó que se espere con muchas ansias su segunda emisión.

El juego del calamar 2.

La crítica de la BBC hacia "El juego del calamar 2"

La serie surcoreana, "El juego del calamar", cuenta una gran trama que en su primera temporada rápidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial y posteriormente causó que los fanáticos aguarden tres años para conocer la siguiente historia y ahora llegó con la segunda entrega a Netflix. El furor es tal que tiene más de 265 millones de visualizaciones solamente en su emisión inaugural. algo que hizo que los esfuerzos durante estos tres años sean tales para que en el lanzamiento de la segunda temporada sea superadora.

Una de las características que posee esta serie en sus dos volúmenes es la presencia de mucha violencia, asesinatos explícitos y, según Hwang Dong-hyuk (director de la serie), una sátira brutal que necesita de estos componentes y es un reflejo de la desigualdad social que acontece en Corea del Sur. A días de su lanzamiento oficial, ya tiene en su haber disponible una crítica de la BBC.

En la primera temporada de "El juego del calamar" se puede ver que Gi-hun es el ganador del gran premio que otorgaban a la única persona sobreviviente entre más de 400 personas. Lo cierto es que en esta segunda emisión se puede ver al mencionado personaje con un inicio muy sobrio y muy duro que llevan al espectador a recordar las escenas violentas de su anterior entrega:

Al protagonista se lo puede observar quitándose los rastreadores que le fueron implantados en un baño y en un momento determinado una persona ingresa, por lo que el pedido de éste es si podía esperarlo cinco minutos. "La risa que provoca este momento cómico del director corta la tensión de forma agradable (esta segunda temporada es, sin duda, más divertida que la primera) y allana el camino para el primer capítulo, que en su mayor parte se apoya en el humor de Gi-hun que va a reclutar un escuadrón de la mafia con sus antiguos usureros", expresa parte de la crítica de la BBC hacia "El juego del calamar 2".

"Y funciona: el público se va dejando llevar por una falsa sensación de seguridad con este grupo cómico de matones contratados por Gi-hun para rastrear las estaciones de metro de Seúl", agrega y luego sobre la estrategia del personaje principal: La idea es tratar de encontrar al reclutador, el hombre del traje que juega al juego de los sobres de papel y recluta jugadores para "El juego del calamar", y cuando lo hacen, volvemos estar en un show donde la sangre juega un papel primordial. Nunca vas a volver a jugar a Piedra, Papel o Tijera de la misma manera".

En cuanto a uno de los atractivos que tiene "El juego del calamar 2", el sitio resalta: "Lo que es interesante en esta serie es que Gi-hun, que regresa al juego para advertir a los concursantes de su muerte inminente, es tratado como de una forma que nadie se espera: o no creen lo que está diciendo, o no quieren creer". En este sentido, la BBC añade: "No hay duda de que la segunda serie de 'El juego del calamar' probablemente sea tan grande como la primera. Los juegos son igual de surrealistas y perversos, los asesinatos igual de prolíficos, los tiroteos abundantes".

"Si bien es un poco larga (siete episodios, dos más corta que la última temporada, pero algunas de las escenas repetitivas de votación y tiroteo pueden resultar aburridas) y la revelación de un personaje traicionero se sintió obvia desde el principio, es un regreso muy bienvenido a este complicado mundo", comenta en cuanto a la cantidad de capítulos que posee "El juego del calamar 2" de Netflix. Por último, señala que "la serie termina abruptamente; con un final en suspenso y un destello de una escena a mitad de los créditos que prepara el terreno para una tercera temporada, que se estrenará en 2025".

